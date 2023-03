Calcio a 5, per il Villaurea importante vittoria casalinga contro il Cus Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vittoria per la Pgs Villaurea C5 che nella sesta giornata di ritorno del Campionato Regionale Under 19 regola con un perentorio 15-4 la compagine del CUS Palermo, riportandosi in vetta alla classifica da sola. I ragazzi seguiti da coach Massimiliano Speciale hanno giocato una gran gara fin dall' avvio sciorinando ottime manovre di gioco come nella gara di Coppa Italia in casa dell' Itria C5. Ottimo avvio per i neroverdi grazie alle reti siglate da Andrea Minnone, Ingrassia e La Piana dopo appena dieci minuti, poi i cussini a metà frazione accorciano le distanze.

Match con rapidi capovolgimenti da una e l' altra parte, ma esce fuori il tasso tecnico e la qualità della squadra di casa che dal ventunesimo minuto va in gol con Cristian La Piana, Thomas La Barbera, Tony Orlando e Mattia Pecoraro chiudendo il primo tempo sul 7-1. Nella ripresa, ottima la gestione della gara dei salesiani, tante saranno le occasioni da rete, che vanno in gol con la doppietta di Ingrassia dopo appena tre minuti. Va in rete la formazione ospite siglando il secondo gol,poi show neroverde con Muratore e Minnone. Sullo score di 11-2, gli ospiti realizzano il terzo gol, poi Gioacchino Passannanti e il portierone Luca Pala che sigla un gol da cineteca direttamente dalla sua porta,riportano lo score sul 13-3. Nel finale, prima l' autorete di Ingrassia e a seguire le reti di Pecoraro e Orlando chiudono la gara in gran spolvero per il Villaurea C5.

Fonte: Andrea Dieli, area comunicazione Psg Villaurea