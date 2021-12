Impresa del Villabate contro Raffadali, Guida: "Vittoria che vale sei punti, i ragazzi hanno dato tutto"

Una vittoria tanto sorprendente quanto pesante per la classifica per il Villabate che tra le mura amiche riesce a piegare le velleità del Raffadali, squadra attrezzata per stare in alto, vincendo per 1-0 e conquistando così tre punti d'oro. A decidere la partita è stato lo splendido gol al 29' del centrocampista Valerio Fatta che dopo un tam-tam insistito dei giallorossi presso l'area raffadalese, raccoglie palla dai venti metri e batte Priolo con una splendida battuta di controbalzo diretta verso il sette. Il successo consente al Villabate di abbandonare l'ultima piazza del girone A di Promozione e di portarsi a 8 punti, superando il Castelbuono sconfitto dal Casteldaccia.

L'allenatore dei giallorossi Giuseppe Guida esprime le sue considerazioni sulla partita: " È stata una partita bellissima - afferma a PalermoToday - l’abbiamo preparata sapendo che era indispensabile perché sapevamo che Castelbuono e Partinico avevano delle sfide difficili. Affrontavamo una squadra che al di là della classifica è una delle più forti del girone, ha ottimi giocatori e hanno preso un tecnico come Falsone che è un lusso della categoria: sapevamo i rischi che correvamo e in più mancava capitan Iemma, un’assenza pesante. Ho detto però ai ragazzi che il pareggio sarebbe servito a poco. L’abbiamo giocata a viso aperto e abbiamo avuto ragione nell’impostarla così. Siamo stati bravi a imbrigliare le linee di passaggio non concedendo nulla se non un gran tiro da fuori parato da Tinnirello. Abbiamo avuto quattro occasioni per chiuderla ma non ci siamo riusciti: nel finale abbiamo sofferto perché loro mettevano palle lunghe in area alla ricerca della giocata. I ragazzi sono stati encomiabili, gagliardi dal primo all’ultimo secondo senza mollare un centimetro uscendo dal campo sfiniti".

Il tecnico del Villabate ha voluto sottolineare con grande orgoglio l'impegno messo dalla sua squadra in questo frangente: "Faccio un applauso ai miei ragazzi - conclude -perché l’hanno vinta col cuore, sono un gruppo unito di ragazzi che si rispettano e lottano per raggiungere una salvezza che vale la vittoria di un campionato. Ci siamo allenati per giorni sotto il diluvio e questo è il giusto premio a questo gruppo: sono felice per come hanno giocato, specie nel primo tempo dove abbiamo messo in difficoltà loro e annullando Polito. Questa vittoria vale sei punti non solo perché abbandoniamo l’ultimo posto ma per l’autostima: i ragazzi stanno facendo un miracolo sportivo per quello che è il livello del campionato. I ragazzi non percepiscono nulla, giochiamo sempre con 8-9 under: quindi faccio loro un applauso e li ringrazio.