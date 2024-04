VIDEO | Il City Group: "Amore assoluto per il Palermo, faremo di tutto per dare il massimo a questa città"

Inaugurato il centro sportivo a Torretta, le dichiarazioni di Alberto Galassi, Brian Marwood e Giovanni Gardini: "Col tempo e la pianificazione raggiungeremo i nostri obiettivi. Abbiamo un rispetto incredibile per i tifosi rosanero. Nella galassia City non c'è spazio per un'altra squadra italiana"