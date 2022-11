Palermo, Crivello rientra in gruppo: fisioterapia per Buttaro e terapie per Saric

Il Palermo torna in campo al Tenente Onorato per preparare il match col Venezia, in programma domenica al Renzo Barbera alle ore 18.00. La squadra rosanero si è ritrovata a Boccadifalco: tre calciatori non hanno lavorato con il gruppo, come comunicato dal report clinico della società.

Alessio Buttaro si è dedicato alla fisioterapia, in seguito al riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa al piede sinistro. L’infortunio sta creando non pochi problemi al giovane rosanero che, nelle ultime settimane, non si è allenato con la consueta regolarità. Ai box anche Dario Saric, che sta svolgendo le terapie in seguito alla lesione distrattiva del vasto intermedio della coscia destra. Lo stop del calciatore dovrebbe essere di circa venti giorni. Corini sperava di utlizzare la sosta per recuperare, psicologicamente e tatticamente, il giocatore ex Ascoli. Su Saric l'allenatore sta svolgendo un lavoro specifico, anche per contestualizzarlo al massimo nello scacchiere tattico utilizzato.

Masimiliano Doda, che aveva abbandonato anzitempo il campo nell'allenamento congiunto con la primavera svoltosi venerdì pomeriggio, ha svolto un lavoro differenziato programmato. Roberto Crivello si è allenato regolarmente con i compagni. Sulla corsia sinistra, contro il Venezia, è probabile che torni titolare il terzino di proprietà del Sassuolo. Devetak appare ancora troppo acerbo per cominciare il match dal primo minuto, il difensore palermitano invece è stato spesso chiamato in causa a match inoltrato. In questo campionato, a causa degli infortuni, Sala è partito titolare solamente in due occasioni ma dovrebbe essere lui a giocare contro il Venezia. L'ex azzurrino spera di invertire il trend negativo dopo la sosta: del resto, se il suo minutaggio è stato piuttosto basso la motivazione non è certamente di natura tecnica.Sala è stato acquistato per fare il titolare, solo gli infortuni muscolari hanno, in questo momento, frenato la stagione del terzino milanese.