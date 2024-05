Verso Venezia-Palermo, Mignani pronto ad aumentare il potenziale offensivo

Penultima sessione di allenamento a Torretta per il Palermo di Mignani, prima della partenza per Venezia. Pomeriggio intenso di lavoro per i rosanero, domani la rifinitura in mattinata e nel primo pomeriggio la partenza per il Veneto.

Oggi Mignani è tornato a schierare i suoi con un 3-4-2-1: il tecnico, dunque, potrebbe decidere di togliere un centrocampista rispetto al match di andata e tornare al modulo che era già andato in scena contro la Sampdoria nel turno preliminare.

Naturalmente, con interpreti diversi. Difficile che possa recuperare tra i pali Desplanches, il portierino va verso il forfait. Maggiori speranze, invece, per Lund: la rifinitura di domani sarà decisiva.

Di Mariano si candida, eventualmente, per partire dal primo minuto sulla corsia di sinistra: il numero dieci palermitano è la prima scelta del tecnico rosanero per sostituire lo statunitense, come già accaduto lunedì sera.

Nella sessione odierna Insigne e Di Francesco hanno agito a supporto del capitano Brunori: il numero 9 nel corso delle esercitazioni tattiche si è alternato con Soleri.

La rifinitura di domani mattina scioglierà gli ultimi dubbi legati sia alle questioni tattiche sia ai margini di recupero degli infortunati.