Il Venezuela trionfa in Sudamerica con tre palermitani: "Pamela Conti ha cambiato il calcio qui"

Ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a tempo pieno in Venezuela nello scorso agosto, ma non ha mai smaltito il fuso orario, tant'è che quando a Caracas sono le sei e mezza del mattino, la sua voce è già bella pimpante. Carmelo Semprevivo, 33 anni, allenatore dei portieri della Nazionale venezuelana, è ancora euforico per il trionfo di Asuncion. Nella capitale paraguaiana, la selezione under 20 vinotinto ha conquistato i Giochi Sudamericani per la prima volta nella storia del Paese. Un'impresa che porta tre firme palermitane: Carmelo Semprevivo, appunto, Vincenzo Conti, tecnico in seconda, e poi il sigillo principale, quello di Pamela Conti, ct della Nazionale.

"Pamela ha cambiato il calcio in Venezuela ed è lei la principale artefice di questo successo, sono qui per lei che mi ha voluto un anno fa e devo ringraziarla per avermi fatto vivere questa straordinaria avventura", racconta Semprevivo. Originario del quartiere Villagrazia, la trafila da estremo difensore nel settore giovanile del Palermo fino alla Primavera, poi in prima squadra con Trapani, Matera, Brindisi, Enna e Atletico Campofranco, Semprevivo ha smesso di giocare 28 anni, ma non ha mai lasciato il calcio, intraprendendo subito la strada di preparatore dei portieri. In mezzo, nel 2013, anche una comparsata a Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi, che ricorda ridendo: "Ho partecipato a due puntate, poi dovevo tornarci ma non sono andato più, perché per me viene prima il calcio". Nel nuovo ruolo è ripartito dallo stesso Atletico Campofranco, successivamente le esperienze con Cus Palermo, Palermo Under 19 e Don Carlo Misilmeri. A ottobre del 2021, la chiamata dall'altro capo del mondo.

"Inizialmente allenavo contemporaneamente i portieri a Misilmeri e periodicamente volavo in Sudamerica per l'impegno con la Nazionale vinotinto. Dopo un anno, la Federazione venezuelana mi ha chiesto di trasferirmi in pianta stabile a Caracas ed eccomi qui". Lì dove ha trovato "un posto di una bellezza impressionante, nonostante quello che si pensa in Italia" e seppur gli manchino "la passeggiata in via Maqueda e la corsetta a Mondello". Nostalgie colmate dal modo in cui le giocatrici venezuelane intendono il calcio: "E' continua allegria, non deve mai mancare la musica in pullman, nello spogliatoio, ovunque".

Una filosofia che l'allenatore dei portieri palermitano ha fatto sua, anche nei momenti ad alta tensione della finale dei Giochi Sudamericani risoltasi soltanto dopo i calci di rigore. "A luglio scorso, con la Nazionale maggiore, avevamo perso la qualificazione al Mondiale 2023 proprio dagli undici metri contro il Cile. Si è ripresentato un incubo, ma a chi difendeva i pali ho soltanto detto di stare tranquilla e di non buttarsi in anticipo". E così Hilary Azuaje ha parato l'ultimo penalty e il Venezuela si è laureato campione delle Olimpiadi continentali, battendo l'Uruguay,

Dalla grande paura di rivivere la delusione di pochi mesi prima alla grande soddisfazione di aver scritto la storia del calcio femminile venezuelano. "Al ritorno a Caracas dal Paraguay siamo stati accolti come degli eroi, non dimenticherò mai i complimenti della Federazione e di aver regalato una gioia a un Paese che ha bisogno di entusiasmo".