Venezia-Palermo, Corini pensa ad alcuni cambi: Di Mariano non parte, salgono le quotazioni di Insigne

Una prova di maturità, dopo il primo scivolone della stagione: il Palermo di Eugenio Corini domani sera giocherà al Penzo di Venezia ed è chiamato a riscattare l'opaca prestazione di venerdì scorso contro il Cosenza. I rosanero affrontano la squadra di Vanoli, reduce dal pari esterno a reti bianche contro il Brescia. Corini si attende una risposta dai suoi, soprattutto dal punto di vista psicologico e caratteriale: reagire immediatamente al ko contro i calabresi sarebbe fondamentale per riprendere il cammino in campionato.

L'allenatore rosanero studia l'undici titolare che scenderà in campo: dalla rifinitura odierna, però, un'assenza non programmata. Francesco Di Mariano, infatti, ha dovuto interrompere in via precauzionale la seduta di rifinitura a causa di un risentimento muscolare all'adduttore e non sarà disponibile per il match di domani sera. Nemmeno nella scorsa stagione Di Mariano venne convocato per la trasferta: alla vigilia, infatti, Corini annunciò la necessità del numero dieci rosanero di operarsi al ginocchio. Salgono, a questo punto, le quotazioni di Insigne, rientrato in campo nella gara contro il Cosenza. Per la verità l'ex Frosinone proprio contro i calabresi aveva subito un pestone ma risulta pienamente recuperato.

Corini valuta eventuali variazioni rispetto al match di venerdì scorso al Barbera: sulla corsia di sinistra, per esempio, Lund pare favorito su Aurelio. Il terzino ex Pontedera era stato sostituito nell'intervallo della gara, apparso in evidente difficoltà dal punto di vista difensivo. Aurelio aveva provato a spingere sulla sua corsia di competenza ma palesando in diverse circostanze sbavature nelle marcature e delle amnesie in fase di chiusura. Ecco perchè Lund è in pole position per la maglia da titolare. A centrocampo Henderson dovrebbe essere confermato ma non è escluso che possa giocare dal primo minuto Coulibaly. Lo scozzese era uscito dal campo contro il Cosenza vittima dei crampi e il senegalese ha trovato sinora pochissimo spazio.

Difficile che Corini rinunci a Stulac e Segre: il primo, sebbene sia apparso poco brillante col Cosenza, resta comunque il metronomo del centrocampo rosanero e una sua eventuale assenza sarebbe colmata da Claudio Gomes; il secondo, invece, è il calciatore più in forma dal punto di vista atletico della rosa. In avanti, considerando l'assenza di Di Mariano, toccherà ad Insigne con Brunori e Di Francesco.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio, Tessmann, Lella; Pierini, Pohjanpalo, Cheryshev.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Qui Venezia

"Ci vorrà tanta attenzione mentale e l’apporto di tutti i giocatori – ha dichiarato Vanoli in conferenza stampa – io penso sempre a vincere le partite, facendo le mie scelte in base a come sta la squadra. Ho la fortuna di avere tanti potenziali titolari". In campo si va in 11, non in 22 – prosegue Vanoli – chi gioca con continuità si dovrà mantenere il posto, la squadra va avanti se ci sono i risultati. Se guardiamo i dati, dopo il Palermo siamo la squadra che crea più occasioni di tutti – puntualizza l’allenatore – quindi la buona fase difensiva non sta intaccando il nostro attacco".

Soffermandosi nello specifico sui rosanero, Vanoli ha dichiarato: “Il Palermo è una squadra forte, lo dimostrano sia i dati che la classifica. L’anno scorso è subentrata una proprietà molto importante che ha grandi aspettative e secondo me lotteranno per la promozione in Serie A. Deve essere per noi un orgoglio poter sfidare il Palermo da una posizione alta in classifica, non dimentichiamoci dove eravamo l’anno scorso dopo sei giornate”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Diversi gli ex di turno nelle due formazioni che domani sera si sfideranno al Penzo. Mato Jajalo, che comunque non dovrebbe far parte della gara, ha collezionato con la maglia rosanero quasi 150 gettoni, dal gennaio del 2015 sino a giugno del 2019 tra Serie A e B, mettendo a referto anche sei reti. Leo Stulac ha vestito la maglia dei lagunari in 43 circostanze, dal 2016 al 2018 con nove gol all'attivo, di cui uno realizzato proprio ai rosanero. Contro il proprio passato giocherà anche Pietro Ceccaroni, che ha raccolto col Venezia ben 131 presenze, condite da ben sette gol. Non ci sarà, per infortunio, Di Mariano: il picciotto palermitano ha lasciato bei ricordi a Venezia, avendo conquistato la promozione in A nel 2021. Ottantadue presenze e dodici gol messi a segno per l'attuale esterno rosanero. Meno intense, invece, le esperienze col Venezia per Jacopo Segre e Mateju. Il centrocampista approdò al Venezia in prestito dal Torino nella stagione 2018/2019: per lui trenta presenze e tre gol. A proposito di Segre, il primo gol in serie B del centrocampista venne siglato al Barbera contro il Palermo quando vestiva la casacca dei lagunari (stagione 2018/19). Solamente nove apparizioni, invece, per il difensore ceco nella seconda parte della stagione 2021/2022.

Sono 53 gli incroci complessivi tra le due formazioni: a Venezia l'ago della bilancia pende dalla parte dei padroni di casa, con 12 vittorie interne, 8 pareggi e 6 successi rosanero. L'ultima vittoria del Palermo a Venezia risale alla stagione 2002/03: serie B, primo anno dell'era Zamparini. Finì 0-2, con reti di Codrea su rigore e La Grotteria. L'attuale ds rosanero, Leandro Rinaudo, ha lavorato in passato a Venezia: prima come assistente collaboratore di Perinetti, poi come responsabile dell'area tecnica.

Il Venezia non prende gol da 315 minuti, Joronen ha collezionato 4 clean sheet su sei partite (di cui 3 consecutivi). Nei primi 15 minuti della ripresa il Venezia ha segnato sin qui 3 reti: la squadra di Vanoli tende a cominciare i secondi tempi con grande aggressività.