Palermo in crisi di risultati, Di Francesco: "Momento difficile ma crediamo ancora alla serie A"

"Una brutta sconfitta, non ce l’aspettavamo: avevamo preparato la gara ovviamente in maniera diversa ma le cose non sono andate come pensavamo. Ci tenevamo e ci dispiace tanto, era un'occasione importante per dimostrare il nostro valore". Federico Di Francesco torna a commentare la sconfitta subita dai rosanero nel match di venerdì scorso contro il Venezia. "Nei primi 15 minuti avevamo creato delle buone trame - spiega - poi dopo la rete subita non abbiamo trovato equilibrio, non siamo stati lucidi nell’incanalare le forze in maniera corretta. Era un'occasione importante, c’era grande delusione negli spogliatoi a fine partita: ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che serve indubbiamente qualcosa di più. Nessuno, però, deve mettere in dubbio l’unione del gruppo: siamo tutti insieme, siamo una cosa sola per il nostro obiettivo”.

Il pubblico, a fine partita, ha inondato di fischi la squadra di Corini: "I fischi dei tifosi - sottolinea il calciatore - fanno male ma ci fanno capire le responsabilità che abbiamo. In questo momento servono i risultati per finire alla grande il campionato. Ci affidiamo al mister, lui qui è stato una grande bandiera: nessuno meglio di lui sa cosa significa indossare questa maglia, giocare e vincere per il Palermo. Proveremo a fare un grande finale di stagione. Sappiamo che i tifosi sanno accendersi, i tifosi possono diventare un valore aggiunto per noi".

La sosta, in questo senso, potrà aiutare il gruppo: "La sosta può aiutarci per prepararci al meglio, è stato un periodo emotivamente difficile. Ci metteremo tutti quanti a lavorare, ancora di più: quanto fatto prima non è bastato. Noi crediamo ancora alla serie A, queste otto partite rappresentano un mini campionato e vogliamo disputarle bene. Alla ripresa giocheremo a Pisa - conclude Di Francesco - penseremo partita dopo partita: ci prepareremo a questa trasferta giocando l’amichevole contro il Lommel sabato”.