La sconfitta del Palermo contro il Venezia nei playoff, Lagalla: "Tifosi sempre calorosi nonostante gli alti e bassi"

"E' un grande dispiacere aver visto interrompere il cammino del Palermo nei playoff di serie B. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno alla tifoseria che, durante l’arco della stagione, compresi gli spareggi, non ha mai fatto mancare il proprio caloroso ed incondizionato sostegno alla squadra, nonostante gli alti e bassi". Così il sindaco Roberto Lagalla commenta così l'epilogo di stagione dei rosanero. Un finale amaro con la sconfitta per 2-1 a Venezia al termine di una gara in cui gli arancioneroverdi di Vanoli hanno surclassato il Palermo sotto tutti i punti di vista: tattico, tecnico, mentale e fisico.

Dopo la vittoria nella gara d'andata al Barbera, il Venezia ha fatto il bis al Penzo. Il sogno infranto della serie A rimanda le ambizioni del Palermo al campionato 2024-2025. "Convinto della serietà della proprietà del club - sottolinea Lagalla - l’auspicio è che si possa lavorare per regalare, nella prossima stagione, alla città e ai tifosi rosanero i traguardi che meritano".