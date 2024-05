Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Mignani torna al 3-4-2-1 con Insigne titolare

Seduta mattutina di rifinitura per il Palermo di Michele Mignani: a Torretta l’ultimo allenamento prima della gara di Venezia. I rosanero si giocano il tutto per tutto, dovranno vincere con due gol di scarto per aggiudicarsi il pass per la finale. Secondo quanto filtra dall’allenamento odierno, Mignani potrebbe riproporre il 3-4-2-1 schierato contro la Sampdoria. È questo il modulo che oggi è stato proposto prevalentemente, schieramento attuato anche ieri: tale variazione tattica potrebbe effettivamente rendere più pericolosa la squadra in zona offensiva.

Non saranno del match Ceccaroni e Desplanches: i due sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato per entrambi una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Sono sostanzialmente tre i dubbi di formazione di Mignani. Tra i pali torna dal primo minuto Pigliacelli: il calciatore romano sostituirà l'infortunato Desplanches.

Si profila un ballottaggio tra Nedelcearu e Marconi per il centrosinistra: il rumeno appare in vantaggio. Graves dovrebbe essere confermato, Lucioni sarà al centro della difesa. Lund stringe i denti è convocato e ha svolto l’intera seduta stamani ma chiaramente non è al 100%: l’allenatore rifletterà sino a domani se schierarlo dal primo minuto. Eventualmente sarà Di Mariano a giocare a sinistra. Ranocchia appare certo di una maglia da titolare, l’altra se la giocano Segre e Gomes. In avanti Brunori dovrebbe tornare a occupare una posizione più bassa, agendo con Insigne a supporto di Soleri. Arretrando il raggio d’azione, il capitano, come visto contro i doriani, potrebbe essere in grado di cucire bene le trame offensive.

Non appare totalmente da escludere, comunque, un eventuale centrocampo a tre come visto nel match di andata: chiaramente questa opzione renderebbe la squadra più prudente e sarebbe meno funzionale alle esigenze del piano partita che i rosanero dovranno attuare.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakité, Segre, Ranocchia, Di Mariano; Insigne, Brunori; Soleri.

Statistiche e curiosità