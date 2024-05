Verso Venezia-Palermo, Mignani crede nell'impresa: "Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura"

"Dovremo avere equilibrio e lucidità, gestire bene la prima parte della gara: crediamo nell'impresa, non abbiamo paura". Michele Mignani non perde la speranza in vista del difficile ritorno delle semifinali playoff contro il Venezia: il tecnico rosanero si è detto fiducioso per la gara di venerdì sera al Penzo. L'allenatore ligure ha tracciato la strada da seguire: serviranno testa e cuore, sarà importante non subire gol e cercare di farne uno per mettere pressione agli avversari.

"La squadra dovrà avere equilibrio - ha esordito Mignani - non possiamo pensare di giocare allo sbaraglio a Venezia. Dovremo essere bravi nella prima parte della gara, ci vorrà la giusta lucidità anche perché subire un gol complicherebbe molto le cose. Abbiamo 95 minuti per centrare questa piccola impresa, inutile girarci intorno: sarà una gara difficilissima. All'andata abbiamo giocato alla pari, possiamo giocarcela lo abbiamo dimostrato sul campo: dobbiamo avere la convinzione, la consapevolezza che ribaltare il risultato è possibile".

Il tecnico, poi, non si è sbilanciato sulle condizioni degli infortunati Desplanches e Lund: "Abbiamo ancora due allenamenti - ha puntualizzato - valuteremo con lo staff. Non abbiamo certezze, dovranno fare degli esami". Mignani sostiene che il piano partita del Venezia non dovrebbe cambiare: i lagunari potrebbero, infatti, replicare la strategia tattica dell'andata. "Secondo me il Venezia non giocherà diversamente da quanto fatto al Barbera - ha detto l'allenatore - credo che sappiano difendere con ordine e attaccare bene. Noi abbiamo la voglia di crederci, nel calcio può succedere di tutto e noi non abbiamo paura. Andremo lì per giocare la nostra partita e sperare di ribaltare il risultato. Si possono segnare due gol anche dal 70' in poi, il calcio è imprevedibile. Tecnicamente prima segni più tempo concedi all'avversario per rimontare. Certo, segnare subito sarebbe importante anche psicologicamente".

Infine una chiusura dedicata al futuro: quella di domani potrebbe essere l'ultima partita di Mignani sulla panchina rosanero, così come l'ultima per molti calciatori. "Siamo professionisti - ha conclusto - non ho certezza su quello che sarà il mio futuro. In questo momento però credo non sia giusto pensare a questo, bisogna concentrarsi sulla partita. Inutile parlare di futuro adesso. Questa è una società di un certo tipo, forte, organizzata. In un modo o nell’altro il Palermo arriverà in A - ha concluso - non so dirvi quando. Chiunque allenerà il Palermo sarà un privilegiato".