Il Palermo sprofonda in Laguna, Mignani: "Una grande delusione, pensavamo di poterci provare"

"I risultati dicono che il Venezia ha meritato la finale, non c’è dubbio. Nei 180 minuti credo che abbiano complessivamente fatto meglio di noi". Piuttosto oggettiva l'analisi di Michele Mignani, tecnico del Palermo, al termine della sconfitta rimediata dai suoi al Penzo di Venezia: i lagunari staccano il pass per la finale, dove incontreranno la vincente dell'altra semifinale tra Cremonese e Catanzaro. I rosanero, obiettivamente, non sono mai stati in partita: il gol di Tessmann dopo 4 minuti ha subito spento ogni tipo di speranza di rimonta. L'allenatore ha parlato a fine partita, commentando i 180 minuti giocati contro la squadra di Vanoli.

"Al primo tiro subito abbiamo preso gol - ha esordito Mignani - questo ha reso decisamente molto più complicata la serata. Il Venezia ha poi continuato a spingere, c’è stato secondo me comunque equilibrio in alcune fasi del match. Abbiamo provato a riprenderla, dispiace aver perso anche stasera. La conclusione di Tessmann poteva essere letta meglio da Pigliacelli? Onestamente penso che Mirko non potesse fare di più, all’andata abbiamo subito un gol simile da Pierini: sono stati due bei gol. Per me i ragazzi hanno combattuto sino alla fine quantomeno per riprenderla, abbiamo subito la fisicità del Venezia. Secondo me i ragazzi piano piano si sono ripresi, il primo tempo è stato di sofferenza e nelle ripresa abbiamo provato a riprenderla. Per me all'andata avremmo meritato almeno il pareggio e se avessimo pareggiato avremmo avuto un'altra consapevolezza stasera".

Mignani, poi, effettua un bilancio della sua esperienza sulla panchina rosanero e, in generale, sulla stagione del Palermo: "In questo momento c’è grande delusione - ha commentato - pensavamo di poterci provare. Volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi, ci dispiace tantissimo. Io sono arrivato a 7 giornate dalla fine, ho cercato di metterci del mio. In generale il Palermo ha avuto alti e bassi, ha iniziato bene la stagione ma poi ha avuto difficoltà. Quando hai una società così dietro c’è sempre un periodo di adattamento. Dalle delusioni si costruisce, si cresce e si riparte sempre: credo che il futuro di questa piazza sia roseo. In questo momento vanno capite tante cose, è presto per parlare della prossima stagione: servirà sedersi per provare a capire ciò che è stato fatto bene e cosa no".