Il sogno serie A naufraga a Venezia, Palermo sconfitto 2-1 e mai in partita

Il sogno serie A per il Palermo naufraga in Laguna: a Venezia la squadra di Mignani esce sconfitta 2-1, grazie alle reti di Tessmann e Candela. Inutile nel finale l'autogol di Svoboda propiziato da una conclusione di Traorè. Per la verità, il Palermo non esce dal campo nemmeno a testa alta visto che mai i rosanero hanno dato l’impressione di poter ribaltare la sconfitta dell’andata. Il Venezia ha ampiamente meritato la finale, sbancando il Barbera lunedì scorso e dominando stasera al Penzo. Un approccio alla gara errato, sin dalle prime battute i padroni di casa hanno aggredito alti gli avversari. La solita rete da fuori ha aperto le danze: il gol di Tessmann rappresenta un copione tristemente noto ai tifosi palermitani, che hanno visto trafiggere il portiere dalla distanza un’infinita di volte. Poi tante altre occasioni, prima del raddoppio di Candela. Nella ripresa pochi tentativi da parte dei rosanero, poi a cinque minuti dalla fine Traorè calcia in porta, la sua conclusione viene deviata da Svoboda e batte Joronen.

Adesso occorrerà riflettere, molto attentamente, sulle ragioni di un disastro: la stagione rosanero è stata fallimentare, nonostante la squadra fosse stata costruita per le posizioni alte, altissime della classifica. Il sesto posto non era certamente preventivato dalla dirigenza, il cambio di Corini alla guida tecnica è stato tardivo e l’apporto di Mignani è stato praticamente nullo. Il tecnico genovese ha vinto soltanto due gare, a Bolzano nell’ultima di regular season e il primo turno playoff contro la Samp. Un bottino, obiettivamente, inaccettabile. E bisognerà anche interrogarsi sulla condizione atletica che ha accompagnato per tutta la stagione i rosanero: un’analisi imprescindibile in vista del futuro. La sliding door dell’annata è, senz’altro, il secondo tempo di Cremona: lì i rosanero erano ad un passo dal secondo posto, poi un tracollo inspiegabile.

Le scelte iniziali: Gomes in panchina, c'è Insigne

Mignani conferma le sensazioni della vigilia raccontate da PalermoToday, schierando un 3-4-2-1 maggiormente offensivo: Marconi vince il ballottaggio con Nedelcearu, Di Mariano rileva l’acciaccato Lund, Insigne e Brunori a supporto di Soleri.

L’inizio del match è shock per i rosanero: dopo 4 minuti ennesimo gol da fuori area della stagione, destro potente di Tessmann e palla in rete. Pigliacelli poteva fare decisamente di più. Il Palermo accusa il colpo, la squadra di Mignani fa fatica ad uscire in maniera pulita. Al 12’ Pohjanpalo sfiora il raddoppio, palla fuori di poco. Al 16’ i rosanero provano a scuotersi, Brunori la piazza a giro, destro fuori di poco. Il Venezia è straripante, il Palermo appare particolarmente imballato dal punto di vista fisico. Insigne non riesce a saltare un uomo, il napoletano viene sempre rimontato dagli avversari. Al 24’ ci prova di testa Marconi sugli sviluppi di calcio d’angolo, la palla termina fuori. Un minuto dopo imperioso stacco di Segre, miracolo di Joronen. Al 27’ Pierini sbaglia clamorosamente da due passi, graziando i rosanero. Al 30’ Busio si inserisce bene e svetta di testa, Pigliacelli tiene a galla il Palermo con una grande risposta. Al 43’ Candela chiude, di fatto, il discorso qualificazione alla finale: tap in vincente del numero 27, dopo un assist splendido di Zampano. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0: dominio dei padroni di casa, il Palermo ha creato troppo poco. Atteggiamento passivo e sbagliato della squadra di Mignani, in netta difficoltà sin dalle prime battute.

La ripresa

Ad inizio ripresa Mignani cambia: dentro Aurelio e Nedelcearu, fuori Graves e Marconi. Il tema tattico del match non subisce variazioni, il Venezia continua a dominare. Al 56’ dentro Di Francesco al posto di un evanescente Insigne: una stagione decisamente da dimenticare per il napoletano. Al 61’ esce anche Brunori, dentro Mancuso. Al 76’ entra anche Chaka Traorè, esce dal campo Soleri. A cinque minuti dalla fine autogol di Svoboda, dopo una conclusione di Traorè: la deviazione del difensore beffa Joronen. Pairetto assegna 4 minuti di recupero, al termine dei quali il Penzo festeggia la finale playoff.

Tabellino e pagelle

VENEZIA (3-5-2): Joronen 6,5; Idzes 6,5, Svoboda 6, Sverko 6 (68’ Altare 6); Candela 7, Tessmann 7, Lella 6 (60’ Ellertsson 6), Busio 7 (80’ Jajalo sv), Zampano 6,5; Pierini 6 (60’ Gytkjaer 6), Pohjanpalo 6 (68’ Olivieri 6). Allenatore: Vanoli 7.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli 5; Graves 5 (46’ Aurelio 5,5), Lucioni 5, Marconi 5,5 (46’ Nedelcearu 5,5); Diakité 5, Segre 5,5, Ranocchia 5, Di Mariano 5; Insigne 4,5 (56’ Di Francesco 5), Brunori 5 (61’ Mancuso 5); Soleri 5 (76’ Traorè 5,5). Allenatore: Mignani 5.

Arbitro: Pairetto (Nichelino) 6,5.

Reti: 4’ Tessmann, 43’ Candela, 85’ aut. Svoboda.

Ammoniti: 10’ Graves, 27’ Joronen, 42’ Tessmann, 72’ Zampano, 73’ Di Francesco.