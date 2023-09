Palermo subito in campo a Venezia, Corini: "La società mi ha chiesto di stare sempre tra il quarto e il quinto posto"

Trasformare l’amarezza del match di venerdì sera contro il Cosenza in energia positiva per reagire a Venezia. E' questo quello che si augura Eugenio Corini, intervenuto oggi in conferenza stampa prima della gara di martedì sera in Laguna. Il tecnico rosanero è tornato a parlare della sfortunata serata contro il Cosenza, nella quale è andata in scena la prima sconfitta stagionale.

“Perdere fa sempre male - ha esordito Corini - ma dobbiamo cercare di trasformare l’arrabbiatura in energia positiva. Molti dati relativi al match contro il Cosenza sono a nostro favore e proprio per questo perdere ha fatto ancora più male. L’ho detto anche ai ragazzi, l’indomani sentivo ancora una crepa, un dolore per la sconfitta. Dobbiamo avere la capacità di trasformare questa amarezza in energia da mettere in campo a Venezia”.

Qualche dubbio di formazione per l’allenatore, in considerazione del notevole dispendio di energie contro il Cosenza: “Ho ancora la rifinitura di domani e il risveglio muscolare di martedì. Parlerò con i ragazzi e anche con l’area performance - ha precisato il Genio - visto che la gara contro il Cosenza ha tolto molte energie. I ragazzi che avevano avuto qualche problema sono a posto: Insigne aveva subito un pestone, Henderson aveva avvertito dei crampi, Pigliacelli sta bene ed è pienamente recuperabile”.

Corini si è soffermato anche su Brunori, ancora a secco di gol in campionato: “Matteo deve continuare a lavorare - ha detto Corini - non si deve preoccupare. Spesso gli cito come esempio Inzaghi, può fare questo tipo di lavoro in area e anche quel tipo di gol. L’atteggiamento delle ultime settimane mi piace, è più collaborativo e partecipe. E' questo l’indirizzo: noi sosteniamo lui e lui deve sostenere la nostra idea”.

Chiusura dedicata agli obiettivi stagionali proclamati dalla società: “Sappiamo che vogliamo essere protagonisti - ha detto Corini - la società mi ha chiesto di stare sempre tra il quarto e il quinto posto: noi ci lavoriamo sempre, ogni partita rappresenta un obiettivo. Il Venezia è una grandissima squadra - ha detto sul finale di conferenza- sappiamo che tipo di prestazione dobbiamo e vogliamo fare”.