Venezia-Palermo, da domani in vendita i biglietti del settore ospiti

I biglietti per la partita tra Venezia e Palermo, in programma venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, saranno in vendita sul circuito VivaTicket a partire da domani, dalle ore 12:00 alle ore 19.00, online su Venezia – VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket.

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, la vendita dei tagliandi è esclusiva per i tifosi palermitani non residenti nella provincia di Palermo e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 25,00 + € 1,50 d.p e comprende anche il servizio di trasporto acqueo A/R dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio Pier Luigi Penzo.

Probabile che l'intero settore ospiti, che conta 1000 posti, venga esaurito in breve tempo. Il Palermo, dunque, proverà l'impresa al Penzo e non sarà solo: i tifosi cercheranno con il loro sostegno di spingere la squadra verso il sogno finale.