Corini esalta Brunori: "Ha lavorato in silenzio e per la squadra, sapevo che il gol sarebbe arrivato"

“La voglia di vincere c’era, sapevamo di affrontare una squadra forte nei singoli e nel collettivo: abbiamo retto bene, giocando con personalità”. Eugenio Corini è raggiante nel post partita di Venezia: una tripletta di Brunori ha regalato tre punti di straordinaria importanza. Era importante ripartire immediatamente, riprendere il cammino interrotto con la sconfitta interna contro il Cosenza: il Palermo si è riscattato con una prestazione di livello su un campo complicato.

“Vincere a Venezia non è mai semplice - ha dichiarato Corini - è un bel segnale che abbiamo dato al campionato con una grande prestazione e un bel risultato. Ero curioso di vedere come la squadra avrebbe reagito dopo la sconfitta contro il Cosenza, sono soddisfatto. Brunori? Matteo ha lavorato in silenzio, ha lavorato per la squadra legando il gioco e attaccando benissimo la profondità. In questo mondo spesso c’è fretta, sapevo che il gol sarebbe arrivato”.

Una vittoria che certifica una reazione immediata: “Anche contro il Cosenza, a mio avviso, la prestazione c’è stata: le statistiche del match erano piuttosto chiare, siamo stati in dominio praticamente sempre. La crescita l’avevo vista anche venerdì scorso ed ero curioso di capire come stasera la squadra avrebbe risposto. Abbiamo sviluppato bene il match – ha concluso il Genio - contro una squadra che sarà competitiva sino alla fine: ringraziamo i tifosi, quasi 500, presenti qui”.

L’eroe di serata è stato, senz’altro, Matteo Brunori: una tripletta strepitosa che rilancia il capitano rosanero.

“Sento sempre la fiducia del mister e dei compagni – ha detto Brunori – cerco di ripagarla sempre, la vittoria è stata fondamentale su un campo difficile. Era troppo importante reagire, lo abbiamo fatto con carattere da grande squadra. Siamo contenti, ci godiamo questa serata e poi penseremo subito al Sudtirol. Tutti noi vogliamo la serie A - ha concluso il numero 9 - è quello il sogno della squadra, della città e dello staff: dobbiamo essere bravi nelle difficoltà, serve compattezza e unità e remare tutti dalla stessa parte”.