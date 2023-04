Palermo ko a Venezia, Corini amaro: "Commessi troppi errori, playoff? Pensiamo al Benevento"

"Il grande rammarico è aver commesso degli errori che hanno inciso molto sull'andamento della partita", così il tecnico rosanero Eugenio Corini spiega la debacle del Palermo a Venezia. Un Palermo dai due volti che torna senza punti dal Penzo - 3-2 il risultato finale - al termine di novanta minuti che non muovono la classifica e allontanano ancora i playoff. Una vittoria nelle ultime dieci gare: un ruolino di marcia molto negativo, che certamente complica i piani rosanero in questo rush finale. "Abbiamo approcciato bene il primo tempo - ha esordito Corini - trovando il vantaggio meritato con Brunori. Poi abbiamo avuto una situazione importante per andare sul 2-0, quindi abbiamo subito il gol del pareggio. Nonostante il gol preso la squadra ha continuato a lavorare, a giocare. Nella ripresa abbiamo iniziato sulla stessa falsariga del primo ma abbiamo preso il calcio di rigore, ci siamo disuniti e abbiamo perso un pochino di equilibrio: ci siamo scomposti e abbiamo subito anche il terzo gol, rischiando anche il quarto annullato per fuorigioco".

Il Palermo non vince dallo scorso 17 marzo, dal 5-2 casalingo contro il Modena. Preoccupano l'assenza di brillantezza, le tante amnesie difensive e gli errori individuali che stanno diventando una costante. E dire che la gara sarebbe potuta andare molto diversamente, pesano gli episodi di oggi: l'errore da due passi di Soleri che avrebbe dato il doppio vantaggio ai rosanero dopo nemmeno venti minuti e il rinvio sulla schiena di Gomes, da parte di Pigliacelli, che ha concesso a Johnsen di calciare a porta vuota. Ma nel calcio gli episodi sono, ormai, parte integrante di un match. "La squadra ci ha provato sino alla fine - continua il tecnico - e abbiamo avuto l'opportunità con la traversa di Brunori e poi il calcio di rigore: il grande rammarico è aver commesso degli errori che hanno inciso molto sull'andamento della partita. La prestazione, fino al 60', è stata positiva. Dopo il 2-1 loro si sono compattati dietro, ripartendo bene in contropiede e chiudendo le linee di passaggio. Ci siamo predisposti ai loro contrattacchi, questo è stato un errore. La squadra comunque ha reagito, ci abbiamo provato sino al fischio finale anche nella massima difficoltà. I ragazzi non hanno letto alcune situazioni che, a volte, ti fanno vincere il match. Abbiamo perso equilibrio dopo il rigore, Brunori ha fatto un'ottima partita".

Semmai occorre riflettere sulla preoccupante involuzione del gioco rosanero, evidente nella ripresa: la prima frazione di gara era stata ben disputata dal gruppo. Un blackout che ha permesso al Venezia di portare a casa tre punti fondamentali. Ora la corsa alla serie A si fa veramente dura. "Playoff? Pensiamo al Benevento - ha concluso il Genio - ci prepareremo al meglio per cercare di vincerla e poi valuteremo al meglio la classifica e vedremo dove siamo".