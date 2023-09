Brunori risorge con una tripletta al Venezia: Palermo al secondo posto

Il Palermo sbanca il Penzo di Venezia con una bella vittoria per 3-1, ponendo fine all’imbattibilità dei lagunari in casa che durava da ben undici gare: il protagonista assoluto della serata è il capitano Brunori, autore di una tripletta. Una prestazione strepitosa del bomber, che ritrova i gol e la verve che gli era mancata nelle prime giornate di campionato.

Corini esalta Brunori: "Ha lavorato in silenzio, sapevo che il gol sarebbe arrivato"

Doveva essere una prova di maturità e i rosanero l'hanno superata a pieni voti: nonostante in alcune circostanze gli uomini di Corini siano andati in difficoltà, la squadra è poi riuscita con compattezza e grande pragmatismo a concretizzare le chances da rete. Vittoria pesante per i rosanero, che si rilanciano in classifica: tre punti di importanza notevole su un campo non facile che valgono il secondo posto.

Le formazioni iniziali

Corini rivoluziona il centrocampo, inserendo Gomes, Coulibaly e Vasic al posto di Stulac, Segre ed Henderson. Vanoli, un po’ a sorpresa, lascia fuori Pierini. Il Palermo inizia forte e al sesto minuto di gioco ottiene subito calcio di rigore: Lund sterza bene in area e viene messo giù da Candela, per Baroni non ci sono dubbi. Per due minuti il Var rivede la posizione iniziale del terzino rosanero e alla fine conferma la decisione del direttore di gara.

Dal dischetto si presenta il capitano Brunori, che spiazza Joronen: si sblocca il bomber e porta in vantaggio gli uomini di Corini. Al 20’ cambio forzato per Vanoli: fuori Sverko, dentro Zampano. I rosanero palleggiano bene, non buttano mai il pallone: Brunori fa un ottimo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, facendo salire i suoi e subendo falli preziosi. Al 31’ occasione per il Venezia con Gytkjaer: colpo di testa debole che termina fuori. Coulibaly è rapido sulle seconde palle e garantisce dinamismo e buon filtro in mezzo al campo. Al 46’ occasionissima per Pohjanpalo, che da pochi passi spara troppo forte e si divora il gol del pari dopo uno svarione di Ceccaroni.

Ad un passo dallo scadere i padroni di casa trovano la rete del pari: è Pohjanpalo, col mancino, a trafiggere Pigliacelli dopo un tiro di Johnsen ribattuto da Mateju. Azione iniziata da uno stop errato di Coulibaly, che alimenta il fraseggio dei lagunari. Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-1: buon Palermo per mezz’ora abbondante, poi il Venezia è riuscito a schiacciare i rosanero e a creare occasioni interessanti.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa due occasioni per i padroni di casa: prima destro secco di Lella, poi conclusione di poco fuori del solito Pohjanpalo. Il Venezia prosegue sulla falsariga dell’ultima parte della prima frazione di gioco, il Palermo subisce l’iniziativa dei padroni di casa. Al 60’ il Palermo prova a scuotersi: miracolo strepitoso di Joronen, su tiro mancino di Brunori deviato. È l’antifona del vantaggio rosanero, che arriva sessanta secondi dopo sugli sviluppi dello stesso calcio d’angolo: Lucioni svetta in area e serve di fatto Brunori, che di testa ribadisce in rete da due passi. Doppietta del capitano, che sale a quota 51 centri in maglia rosanero.

Triplo cambio per Corini: Aurelio per Lund, Mancuso per Di Francesco e Segre per Insigne. Vanoli risponde con Bjarkason per Lella, Andersen per Busio e Pierini per Gytkjaer. Poco dopo Mateju esce per infortunio, dentro Nedelcearu all’esordio stagionale. Al 77’ fuori anche Vasic, dentro Henderson: l’ex Padova è apparso un po’ fuori dalla manovra offensiva. Nel primo minuto di recupero la tripletta di Brunori, che si porta a casa il pallone: assist al bacio di Mancuso e conclusione precisa del capitano. Gioco, partita, incontro Palermo: i rosanero reagiscono immediatamente dopo la sconfitta interna contro il Cosenza e domenica pomeriggio affronteranno al Barbera il Sudtirol.

Tabellino e pagelle

VENEZIA (4-3-3): Joronen 6; Candela 6 (82’ Cheryshev sv), Altare 6, Idzes 5,5, Sverko 6 (20’ Zampano 6); Busio 5,5 (68’ Andersen 6), Tessmann 5,5, Lella 6 (68’ Bjarkason 5,5); Johnsen 6, Pohjanpalo 6,5, Gytkjaer 6 (68’ Pierini 5,5).

Allenatore: Vanoli 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6 (73’ Nedelcearu 6), Lucioni 6,5, Ceccaroni 6, Lund 6,5 (63’ Aurelio 6); Vasic 5,5 (77’ Henderson 6), Gomes 6, Coulibaly 6; Insigne 5,5 (63’ Segre 6), Brunori 8, Di Francesco 6 (63’ Mancuso 6).

Allenatore: Corini 7.

Arbitro: Baroni (Firenze) 6.

Reti: 9’ Brunori, 50’ Pohjanpalo, 62’ Brunori, 91' Brunori.

Ammoniti: 12’ Busio, 32’ Lucioni. Al 65’ ammonito Corini per proteste.