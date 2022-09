Non hanno la tessera del tifoso, il Palermo diserta evento benefico organizzato da gruppo ultras

"Discriminati perché non abbiamo la tessera del tifoso": questa è testualmente la critica che la pone nei confronti del Palermo. Il gruppo organizzato di supporter rosanero ha espresso il suo disappunto nei confronti della società, che non ha consentito ai suoi giocatori di prendere parte all'evento benefico di presentazione della sede del gruppo, poiché gli appartenenti al club non hanno la fidelity card.

Nel comunicato di presentazione dell'evento, in programma il 12 settembre alle 18 presso la sede del club nel quartiere Borgo Vecchio, la Curva Nord Inferiore ha spiegato la vicenda esprimendo in modo netto la sua posizione sull'accaduto e la contrarietà alla tessera a caratteri cubitali: "A tale evento avrebbe dovuto presenziare l'intera squadra del Palermo - si legge - ma la società non ha dato il consenso ai giocatori rosanero di partecipare adducendo come motivazione che il nostro gruppo non è tesserato, ovvero non ha la fidelity card. Riteniamo questo un atto di repressione inaudita - conclude - verso il nostro gruppo che da 22 anni segue la maglia rosanero ovunque ma soprattutto verso questo evento benefico a cui noi siamo molto sensibili e che mai revocheremo, perché non vogliamo negare un sorriso ai bambini della nostra città".