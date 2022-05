Palermo, al Nereo Rocco il primo atto dei playoff: Pelagotti, Luperini e Giron pronti al rientro da titolari

Serie C Girone C

Dopo due settimane di attesa il Palermo si appresta a cominciare il percorso playoff con la sfida d’andata contro la Triestina, quinta forza del girone A. In vista della sfida del Nereo Rocco Baldini avrà l’organico al completo: Luperini, Giron e Pelagotti sono pronti a tornare titolari dall’inizio. La sfida, in programma domani alle 18,30, sarà trasmessa sia sulla piattaforma ElevenSports che su RaiPlay.

L’allenatore del Palermo ha espresso le sue considerazioni sulle condizioni della squadra e sul tipo di impegno che la attende: "Sono fiducioso, ho visto le stesse cose che ho visto della settimana prima della partita di Bari, quando i ragazzi - ha affermato - hanno lavorato tanto, e bene con ritmo ed entusiasmo, questa settimana abbiamo ripreso questo ritmo, vedo l’autostima nei ragazzi e sono convinto che faremo bene anche domani. Su una gara secca può starci la paura ma dovendo giocare andata e ritorno hai la possibilità di giocartela comunque vada. Questa partita, nel bene e nel male, non finisce domani bensì giovedì al Barbera".

Baldini ha parlato anche degli avversari: "E’ una squadra molto esperta che fa 3-4-3 o 4-2-4, ma con il 3-4-3 hanno trovato gli equilibri giusti che li hanno portati a questo playoff. Noi abbiamo il vantaggio di giocare con due risultati non è una cosa di poco conto, ma non dobbiamo pensare a gestire ma a essere il Palermo visto contro Monopoli e Bari, giocare con personalità e fiducia. Sono convinto che sarà così perché questa autostima nei ragazzi è cresciuta e oggi ho a disposizione 23 giocatori che giocano bene perché c’è la convinzione di essere una squadra importante".

Il tecnico ha poi sciolto le riserve in merito alle condizioni di Valente, dato in dubbio nelle ultime ore, e di Pelagotti, rientrato da poco: "Valente ha avuto un problema di gastroenterite. Stamattina - ha spiegato - è venuto e ha preso i soliti medicinali che si prendono in questo caso. Si è allenato e mi ha detto che sta bene, non ci sono problemi per domani. Pelagotti sta bene, ha recuperato. Si è allenato tutta la settimana normalmente".

Qui Palermo

In vista della sfida di domani i rosanero avranno di fatto l’organico al completo con Luperini e Giron di rientro dalla squalifica e Pelagotti completamente ristabilito. L’unico dubbio riguarda solamente il centrocampo con il ballottaggio Dall’Oglio-Damiani in cui il primo parte favorito. Per il resto confermato il 4-2-3-1 con Pelagotti in porta, Accardi, Lancini, Marconi e Giron in difesa; capitan De Rose in mediana e il terzetto Valente-Luperini-Floriano a sostegno di Brunori.

Qui Triestina

La squadra alabardata arriva all’impegno con diversi giocatori non al top costretti a fare gli straordinari. Già privo dei lungodegenti Maracchi, Capela e Sakor, il tecnico Bucchi dovrà rinunciare a Iotti e Petrella oltre che all’attaccante Litteri. Recuperati invece l’esterno offensivo Galazzi e i centrocampisti Giorno e Giorico rientrati dopo un lungo infortunio. Tutto fa pensare che si andrà verso la conferma dell’11 visto con la Pro Patria e del 3-4-1-2 utilizzato nella sfida contro la squadra bustocca. Davanti la porta difesa da Offredi agiranno Rapisarda, Negro e il difensore goleador Ligi; a centrocampo da destra verso sinistra St. Clair, Crimi, Calvano e Lopez; in attacco Trotta e Gomez sostenuti da Procaccio.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; Dall’Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Triestina (3-4-1-2): Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Crimi, Calvano, Lopez; Procaccio; Gomez, Trotta.