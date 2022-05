Si riaccende la passione rosanero, un migliaio di tifosi al Nereo Rocco per la sfida con la Triestina

Sono quasi 6.000 i biglietti staccati per l'andata di Triestina-Palermo, sfida valida per il primo turno dei playoff nazionali di serie C. Di questi, quasi 900 sono stati acquistati per il settore ospiti. La febbre per il match sale e si preannuncia una grande giornata di calcio, oggi pomeriggio allo stadio Nereo Rocco.



(fonte: TriestePrima