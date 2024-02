A Palermo arriva il Treble Trophy Tour, al Barbera esposti i 5 trofei vinti dal Manchester City

I traguardi raggiunti nell’ultima storica stagione arrivano in città per l’unica tappa italiana del tour: tifosi e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino e scattarsi una foto ricordo con la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club