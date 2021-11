Terza Categoria, Renzo Lo Piccolo Terrasini-Academy Parma Sant'Alfonso 2-0

Un inizio a tutta forza, regala la prima vittoria nel campionato di Terza Categoria alla Renzo Lo Piccolo di Terrasini, che in attesa della consegna del "Salvatore Favazza" anche oggi ha usufruito della splendida accoglienza dell' ACD Cittá di Cinisi. Pronti via e Davide Cusimano ha due occasioni per portare in vantaggio i suoi. La prima coglie il palo e la seconda è bravo il classe 2004 Caruso a deviare in angolo. Il vantaggio arriva al 20° su azione manovrata, che dalla destra si sposta alla fascia opposta. L'assist è di Giuseppe Alaimo per Vito Cusimano che da fuori area insacca in rete. Dopo due minuti arriva il raddoppio. Davide Cusimano è bravo a tagliare la linea difensiva, dalla destra fornisce ancora un cross questa volta per l'accorrente Luca Namio che a centro d'area mette a segno il suo secondo gol stagionale.

Da lì in poi la Sant'Alfonso cerca d'impensierire con parabole discendenti il portierino classe 2005 Luca Licciardello, che si è fatto trovare sempre pronto. Nella seconda frazione le occasioni più pericolose sono sempre per i padroni di casa, ma per imprecisione o per bravura dell'estremo ospite la terza rete non arriva. La ghiotta occasione giunge al 38° quanto per atterramento in area l'arbitro Elvir Duric, ottima la sua direzione di gara, decreta un calcio di rigore, che Vito Pizzo sbaglia tirando alto. Nell'azione susseguente il penalty viene assegnato alla squadra palermitana, ma è bravo Luca Licciardello a battezzare l'angolo giusto e deviare in corner la palla. Sul finire il gioco si spezzetta per falli e sostituzioni. La partita termina per la gioia dei ragazzi di Maltese che incamerano tre punti, che fanno morale e muovono la classifica. Prossima settimana la lunga trasferta di Lampedusa.

Tabellino

Renzo Lo Piccolo Terrasini: Licciardello L., Pizzo V., Lo Piccolo L., Lipari, Zelanda, Lo Piccolo G., Cusimano D., Polizzi, Cusimano V. (Alaimo L.), Namio (Pizzo G.), Alaimo (Messina G.). A disposizione: Purpura, Licciardello A., Cracchiolo, Di Maggio, Cilluffo, Bozzo. All: Maltese

Academy Parma: Caruso, Minnone, Falzone, Scalavino, Macaluso, Calderone, Provenzano An., Massaro, Militello, Caravello, Seidita. A disposizione: Ballotta, Di Girolamo, Goua, Di Trapani, Lo Monaco, Militello, Blandina, Provenzano Al. Lambiase

Arbitro: Elvir Duric sezione Aia di Palermo

Reti: 20' Cusimano V., 22' Namio