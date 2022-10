Calcio dilettantistico, 8 squadre di Terza Categoria in rivolta: "Costi insostenibili, niente trasferte a Ustica"

Costi troppo alti per raggiungere Ustica e così otto squadre di calcio dilettantistiche del girone B di Terza Categoria annunciano che diserteranno le trasferte nell'isola minore palermitana.

E' questo in sintesi il contenuto di una lettera, indirizzata alla delegazione locale della Lnd, che hanno firmato i dirigenti di Colomba Bianca, Pol. Ficarazzi, Lercara, Rokkalia, Rangers, Atletico Stella d’Oriente, Prato Verde e Real Phoenix.

"I biglietti dell'aliscafo per il trasferimento aII'isoIa di Ustica sono più che raddoppiati rispetto lo scorso anno", lamentano le società, chiedendo il sostegno degli organi federali calcistici. Recentemente la Lnd ha raddoppiato il contributo per le squadre che devono andare a giocare in trasferta a Ustica: da 300 euro si è passati infatti a 600 euro.

Cifra non sufficiente secondo le società che firmano la lettera. Dall'altro lato, però, c'è l'Ustica calcio che - a differenza delle altre squadre - di trasferte sulla terraferma ne deve affrontare otto. La prima l'ha già disputata sul campo del Rokkalia, vincendo 4-1. Anche per la squadra isolana il prezzo dei biglietti è aumentato, con una spesa che sfiora i 60 euro per i ragazzi non residenti a Ustica.