Palermo, con la Ternana spazio al 4-3-3: Saric torna titolare

Una reazione d’orgoglio, per scacciare via la crisi di risultati e invertire definitivamente il trend negativo di questo avvio di stagione. Un'inversione di rotta, questo è quello che Eugenio Corini ha chiesto ai suoi in vista della difficile trasferta di Terni di domani pomeriggio.

L’allenatore rosanero potrà contare praticamente su quasi tutta la rosa a disposizione. Mateju, che aveva rimediato un affaticamento muscolare, è tra i convocati. Nella lista presente anche Elia, totalmente recuperato: ad inizio settimana c’era preoccupazione per le condizioni del calciatore, la dinamica dell’infortunio aveva fatto presagire uno stop più lungo. Lancini, che aveva rimediato un trauma contusivo, sarà della trasferta, partendo dalla panchina.

Per la partita di Terni, dunque, Corini dovrebbe tornare al 4-3-3: il trequartista, che era stato riproposto sabato scorso nel match casalingo contro il Sudtirol, dovrebbe essere accantonato, almeno per quanto riguarda la formazione titolare. Non è escluso, però, che ci possano essere evoluzioni tattiche in corso di gara. Del resto, Corini ieri ha proprio chiarito questo aspetto: il 4-3-3, grazie alla duttilità degli interpreti in campo, si presta facilmente anche ad un 4-2-3-1.

Non ci sono dubbi su chi difenderà i pali rosanero: Pigliacelli, nonostante l’errore, è il titolare scelto da Corini. Ieri in conferenza stampa, alla specifica domanda, il tecnico bresciano ha risposto chiarendo che non vede come produttiva un’alternanza in porta.

In difesa Nedelcearu è sicuro di una maglia, l'altra se la contendono Bettella e Marconi. Sulla corsia di destra presumibilmente ci sarà Buttaro, mentre a sinistra Sala dovrebbe giocare dal primo minuto. In mezzo al campo confermato Stulac, che domani dovrà fornire una prestazione degna delle sue qualità. Il regista, sinora, non è mai riuscito a dare qualità alla manovra offensiva. Allo sloveno, in particolare, si chiede maggiore velocità nel giro palla.

Il classe 1994 verrà coadiuvato da Segre, confermatissimo, e da Saric. Il bosniaco ieri è stato “caricato” da Corini in conferenza stampa. I settanta minuti giocati in Nazionale sono stati importanti, soprattutto dal punto di vista psicologico. Contro il Sudtirol il centrocampista non è sceso in campo, a Terni partirà dal primo minuto.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, essendo totalmente recuperato e mentalmente "libero", come lasciato intendere da Corini, Elia dovrebbe partire titolare. Brunori avrà il compito di concretizzare quante più palle gol possibili. Su questo aspetto, quello della sterilità in zona gol, Corini ieri ha ribadito che i suoi lavorano moltissimo per cercare di essere più lucidi sotto porta. L'ultimo posto a disposizione vede un ballottaggio tra Di Mariano e Valente, con il palermitano favorito anche se l'impiego dal primo minuto di Valente può stuzzicare Corini.

Il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo sarà l’arbitro del match. Gli assistenti del direttore di gara piemontese saranno Stefano Liberti di Pisa e Nicolò Cipriani di Empoli. Il IV Ufficiale sarà Samuele Andreano di Prato mentre al V.A.R. agirà Antonio Di Martino di Teramo (A.V.A.R. Michele Lombardi di Brescia).

Qui Ternana

Palumbo sì, Falletti difficilmente ci sarà, dubbi per Agazzi e Favilli. Per la sfida con il Palermo Cristiano Lucarelli potrebbe apportare qualche novità rispetto al match contro il Cittadella, quando aveva confermato in blocco la formazione del derby. Il fantasista uruguaiano, ex Palermo, è ancora in forte dubbio per domani, quando al Liberati arriverà la squadra con cui fece benissimo e si mise in mostra. Con la maglia del Palermo, infatti, il fantasista uruguaiano ha disputato un’ottima stagione, quella 2018/19, segnando 4 gol e servendo 5 assist. Quell’anno fu l’ultimo per Falletti ad alti livelli, prima del ritorno a Terni: in seguito al fallimento del Palermo tornò a Bologna, senza mai giocare, per poi finire in Messico al Club Tijuana.

“Se domani il Palermo venisse qui e ci mettesse in difficoltà non mi stupirei - ha dichiarato Lucarelli in conferenza stampa - L’atteggiamento giusto è quello di attenzione, ma non di tensione. Il Palermo è una squadra che ha grandi potenzialità davanti, quindi servirà anche una grande pazienza: credo però che alla lunga potremo toglierci diverse soddisfazioni. Abbiamo preparato il match sulle partite del Palermo, cercando di poter trovare alcune soluzioni che li mettono in difficoltà. Ci saranno giocatori che non saranno convocati, quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti”.

Le probabili formazioni

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Moro; Donnarumma.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.