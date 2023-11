Palermo, a Terni per svoltare: Corini si affida a Coulibaly, Gomes favorito su Stulac

È giunto il momento delle risposte, le parole dovranno lasciare spazio ai fatti. Sul campo, con una prestazione d'orgoglio. È questo che si augura Eugenio Corini, alla vigilia del match in trasferta contro la Ternana: il Palermo dovrà vincere per scacciare via la crisi, e i dubbi, delle ultime giornate. Soltanto i tre punti potranno riportare il sereno in casa rosanero, solo una vittoria potrà provare che dopo Modena la squadra ha vissuto soltanto una fase molto negativa.

Corini, ieri in conferenza stampa, ha ribadito che in queste due settimane senza match la squadra si è compattata e ha lavorato in maniera intensa per migliorare la manovra e risolvere le criticità. Il tecnico è apparso, come sempre, molto lucido: soltanto il campo, però, chiarirà la situazione concreta in casa Palermo.

Non sarà affatto facile, visto che la Ternana ha cambiato allenatore (dopo Lucarelli è arrivato Breda) e sembra rinvigorita. I rosanero dovranno dimostrare di avere più fame degli avversari, serviranno grinta e grande determinazione per portare a casa l'intera posta in palio.

Per Corini due assenze pesanti: non saranno disponibili Roberto Insigne (lombalgia acuta) ed Edoardo Soleri (risentimento muscolare all’adduttore lungo sinistro).

Qualche dubbio di formazione per il Genio, dunque, soprattutto in mezzo al campo. In difesa Lund è favorito su Aurelio, per il resto tutto secondo le previsioni: Mateju, Lucioni e Marconi giocheranno dal primo minuto. A centrocampo probabile trio composto da Gomes, Coulibaly e Segre. Il senegalese, svolgendo un lavoro elastico, consente un modulo fluido: il 4-3-3 cambia pelle in un 4-2-3-1, garantendo variazioni tattiche importanti. Probabile panchina, dunque, per Stulac. In avanti agiranno Valente, Brunori e Di Mariano.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, Pyyhtiä, Corrado; Falletti; Favilli, Raimondo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano.

Statistiche, precedenti, curiosità

La Ternana ha vinto soltanto una volta in questo campionato: gli unici tre punti sono stati ottenuti lo scorso 30 settembre contro la Reggiana (3-0 il finale). Nelle ultime cinque di campionato lo score degli umbri è di 2 pareggi e 3 sconfitte. Breda ha affrontato 5 volte il Palermo in carriera da allenatore: tradizione favorevole per il nuovo tecnico della Ternana, per lui 2 pareggi (con il Livorno) 2 vittorie (Latina e Perugia) e 1 sconfitta (Latina).

Sono 24 i precedenti al Liberati tra le due squadre: 13 vittorie per i padroni di casa, 9 pareggi e 2 vittorie esterne rosanero. Le due vittorie siciliane risalgono alla stagione 2013/14 (1-2, doppietta di Belotti e rete di Rispoli per la Ternana) e alla stagione 2017/18 (2-3, doppietta di La Gumina per i palermitani). Nella scorsa stagione il 3-0 subito dagli uomini di Corini rappresentò uno dei punti più bassi della gestione del tecnico bresciano: fu una sfida spartiacque perchè da lì cominciò una ripresa per la squadra rosanero.

Tre ex di turno nella Ternana: si tratta di Luperini, Falletti e Corrado. Falletti, peraltro, ha già segnato al Palermo con la maglia degli umbri. Nei rosanero, invece, Lucioni e Coulibaly hanno vestito la maglia della Ternana. Lucioni, in particolare, è nato proprio a Terni e con la maglia della squadra della sua città ha esordito a 18 anni in serie B. Da ex è imbattuto e, oltretutto, ha anche segnato 2 gol: uno con la maglia dello Spezia, l'altro nell'ultima giornata dello scorso campionato con la maglia del Frosinone.

Il Palermo ha ottenuto ben 13 punti in trasferta dei 23 totali di questa stagione. I rosanero rimangono la migliore cooperativa del gol: 12 marcatori diversi iscritti a referto. La squadra di Corini ha la migliore difesa del campionato: soltanto 10 gol subiti.