Palermo, Corini pensa già al Catanzaro: "Volevamo regalare una vittoria ai tifosi, ci rifaremo venerdì"

Un pareggio che ha deluso i tifosi, a giudicare dai fischi che i circa 700 supporters rosanero hanno riservato alla squadra. La prestazione d’orgoglio che la squadra cercava non è andata in scena: l’1-1 contro la Ternana serve soltanto a muovere la classifica ma non apporta migliorie al gioco espresso dai rosanero e anche allo score delle ultime giornate. Troppo poco, per una squadra che vuole lottare per la serie A.

Corini ha analizzato la prestazione dei suoi a fine partita, riconoscendo come le aspettative della vigilia non siano state soddisfatte. “All’inizio siamo partiti un po’ contratti – ha esordito Corini - potevamo fare il secondo gol dopo il vantaggio di Lucioni. Nella ripresa stavamo facendo la partita che dovevamo fare. Certo, si poteva fare qualcosa in più. Nel finale, con Brunori, abbiamo sfiorato la vittoria. Dopo il pari la partita si è aperta, siamo anche andati in superiorità numerica ma la sfida si era complicata".

Corini ha concluso la propria disamina focalizzando l'attenzione sul sistema di gioco messo in campo dalla Ternana: "Il sistema messo in campo dalla Ternana era abbastanza chiaro - ha puntualizzato l'allenatore - poteva esserci un cambio sulle punte. Hanno attaccato la profondità e creato difficoltà. Sofferenza sulla fascia destra? A mio avviso le nostre occasioni nascono tutte sulla fascia destra, è normale che qualcosa vada concessa all’avversario. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, sappiamo che quando non soddisfiamo le aspettative possono arrivare fischi. Dobbiamo lavorare e cercare di dare risposte in campo, recuperare la condizione di alcuni giocatori e gli infortunati. La volontà era quella di regalare una vittoria alla nostra gente, interrompere la sconfitta subita contro il Cittadella. Sappiamo di avere un grande sostegno da parte della gente: cercheremo di rifarci subito col Catanzaro. Capiamo il malumore dei tifosi - ha concluso Corini - noi dobbiamo solo concentrarci sul lavoro quotidiano".

In sala stampa anche Fabio Lucioni, autore del gol del vantaggio: "Per larghi tratti del match la prestazione c'è stata - ha detto il difensore centrale - volevamo dare una risposta positiva e credo che qualche risvolto positivo si possa cogliere. Nessuno si è mai tirato indietro, è un punto dal quale dobbiamo ripartire. Serve continuare a lavorare, l'unica strada che io conosco è quella del lavoro. Non possiamo, di certo, pensare di cambiare tutto in una settimana o dieci giorni. Quando trovi squadre che ti pressano ferocemente diventa complicato. I problemi del Palermo? Ci siamo abbassati un po' - ha concluso Lucioni - abbiamo perso le distanze tra i reparti. L'avversario, comunque, era di tutto rispetto: hanno dei giocatori importanti. Il campionato è talmente imprevedibile che non c'è mai nessuna partita scontata: io non butto via questo punto".