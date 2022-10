Palermo, in vista della trasferta contro la Ternana Corini striglia i suoi: "E' il momento di reagire"

"Serve una reazione e occorre farlo con volontà e carattere: a Terni ho detto ai ragazzi di mettere in campo tutto questo". Non usa giri di parole Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato pomeriggio, in trasferta contro la Ternana.

L'allenatore rosanero ha chiesto ai suoi una reazione immediata ed è tornato ad analizzare il match perso in casa contro il Sudtirol: "La sconfitta con il Sudtirol è stata una delusione, avevamo tante aspettative ma non è stata una gara brillante. Siamo stati poco fluidi, il loro atteggiamento non ci ha permesso di prendere la giusta velocità. Abbiamo analizzato insieme gli spazi di miglioramento: effettuando una valutazione globale, in diverse partite potevamo non perdere ma alla fine abbiamo perso. Dobbiamo mettere qualcosa in più, a cominciare da Terni".

La squadra di Lucarelli rappresenta, certamente, un avversario abbastanza complicato. Gli umbri, infatti, hanno totalizzato sinora 13 punti e distano solamente due lunghezze dalle due squadre capoliste. Corini ha tracciato un parallelismo proprio con le Fere: "Vedo tanti punti di contatto tra la Ternana e il nostro percorso. Lo scorso anno hanno avuto delle difficoltà da neopromossi, ma poi si sono ripresi e si sono salvati bene. Ora la squadra si sta consolidando: è una formazione solida difensivamente e stanno facendo bene in contrattacco, sono bravi sulle palle inattive e hanno in rosa diversi giocatori di talento. Ho detto ai ragazzi dove dobbiamo migliorare, ma è un discorso generale, complessivo. Dobbiamo essere più incisivi quando possiamo far gol: la fase difensiva è migliorata, ma dobbiamo cercare di spostare l’inerzia del match dalla nostra parte".

Inevitabile affrontare il capitolo modulo, visto che con gli altoatesini il tecnico rosanero ha schierato nuovamente il 4-2-3-1, accantonando il 4-3-3 che era stato messo a punto anche durante il ritiro di Manchester: "Il 4-2-3-1 che ho proposto era comunque totalmente differente in base agli interpreti, avevamo delle punte esterne che lavoravano in una certa maniera. In questo senso il 4-3-3 può essere un modulo complementare al 4-2-3-1, sono schieramenti che si possono adattare. Ovviamente la squadra viene allenata in base a quello che vedo: l’importante è occupare bene gli spazi in campo, sia quando attacchi che quando difendi. I nuovi acquisti? Sono arrivati con percorsi abbastanza diversi e anche in momenti differenti. Sapevamo di dover fare un lavoro mirato per portare tutti ad un livello ottimale. Lo ripeto nuovamente: anche io avevo molte aspettative, ma magari certe cose non arrivano subito. Vedo, però, che la condizione sta salendo: bisogna fare risultato, anche per porre i difetti in una luce diversa, in un'ottica differente. Stiamo lavorando per alzare il nostro livello qualitativo, abbiamo ampi margini di miglioramento".

Corini si sofferma poi sulle critiche ricevute dopo il crollo interno di sabato scorso: "Le critiche fanno parte del nostro mestiere. A volte sono costruttive, a volte meno: puoi comprenderle, così come no. Certe responsabilità se le assume il tecnico in prima persona, è inevitabile. Io lavoro con passione, con orgoglio e dedizione, giustamente i tifosi hanno la libertà di esprimere le loro idee. L'obiettivo salvezza condiziona la mentalità della squadra? No, assolutamente, ogni partita viene giocata per vincere. Come ho detto prima, stiamo riscontrando le stesse difficoltà della Ternana dello scorso anno. E la stagione prima aveva stravinto il campionato di serie C. Gli aspetti positivi nostri arriveranno e sono concentrato su questo aspetto, così come lo sono i ragazzi".

Corini si è soffermato anche sul ruolo del portiere, che ha bisogno di grande stabilità: " Il ruolo del portiere è molto complicato, nei grandi campionati ci si alterna per le troppe gare ravvicinate. Io giocando una volta alla settimana non reputo costruttivo alternare il portiere perché voglio consolidare il ruolo che ripeto, non è affatto semplice. Massolo comunque si allena benissimo, ho grande stima di lui ed è un ottimo portiere. La mia idea, però, se non vedo difficoltà palesi e particolari è sempre di consolidare il ruolo".