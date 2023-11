Ternana-Palermo, Breda carica gli umbri: "Siamo ultimi e dobbiamo fare punti ma non è l'ultima spiaggia"

"Nell’ultimo periodo il Palermo non ha raccolto tanto ma sono terzi in classifica". Parla così l'allenatore degli umbri, Roberto Breda, alla vigilia di Ternana-Palermo, in programma oggi alle 16.15 allo stadio Liberati. Il tecnico delle Fere ha fatto il punto della situazione sia sul lavoro svolto nelle ultime due settimane sia sulla concentrazione da mettere in campo contro una formazione attrezzata come quella siciliana.

Breda ha iniziato la conferenza sul lavoro durante la sosta: “Sono stati quindici giorni molto produttivi. I ragazzi si sono messi a disposizione con la voglia di venir fuori da questa situazione. Quello che conta, però, sarà il risultato. Dobbiamo scendere in campo con l’idea di poter fare una grande partita contro una squadra attrezzata. Però mi è piaciuto l’atteggiamento avuto dalla squadra in queste due settimane”.

Sulla formazione, l’allenatore ha continuato: “Abbiamo provato soluzioni diverse che bisogna mettere dentro in base al momento della gara. La partita col Palermo non dobbiamo viverla come ultima spiaggia, invece dobbiamo concentrarci solo su cosa fare in campo, rimanendo fedeli a un’identità”.

Considerazioni sul prossimo avversario: “Nell’ultimo periodo il Palermo non ha raccolto tanto ma sono terzi in classifica. La Serie B non dà niente per scontato. Per fare punti dobbiamo tutti quanti fare una prestazione importante come successo contro lo Spezia, pur non vincendo è stata una gara con degli spunti su cui lavorare. Però siamo ultimi e dobbiamo fare punti”.

Su indisponibili e possibile mercato di gennaio, Breda ha concluso: “Favilli è convocato come tutti gli altri, l’unico indisponibile è Travaglini. A gennaio si faranno delle considerazioni con la dirigenza, per adesso però siamo concentrati solo sul lavoro e sulla gara di domani”.



