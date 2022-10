Febbre Palermo in casa Ternana, grande entusiasmo tra i tifosi rossoverdi

Una possibile (mini) rivoluzione per la Ternana in vista della sfida contro il Palermo. La squadra umbra è in fermento a meno tre giorni dalla partita (fischio d'inizio sabato pomeriggio alle 14). Secondo quanto riporta il club rossoverde al terzo giorno di preparazione settimanale, in vista del match, i centrocampisti Davide Agazzi, Antonio Palumbo ed Andrea Favilli proseguono a gestire i carichi differenziati. Ai menzionati va aggiunto Cesar Falletti che sta recuperando dall’infortunio subito contro il Cosenza. La settimana a porte chiuse non ha consentito di poter constatare da vicino la situazione in casa rossoverde. Tuttavia se i calciatori citati non dovessero recuperare, in queste ultime due sedute antecedenti la gara di sabato, il tecnico Cristiano Lucarelli sarà costretto ad apportare i necessari accorgimenti.

Ipotizzare in casa Ternana una formazione, a metà settimana, è quantomeno inopinato. Tuttavia con la difesa che va verso una scontata e doverosa conferma i principali dubbi riguardano proprio la porzione di terreno che, da centrocampo, sale verso l’area di rigore. Spazio a Francesco Di Tacchio nella posizione di play con Coulibaly ed uno tra Agazzi e Cassata. Sulla trequarti, in caso di imprevista defezione di capitan Palumbo, ci sarebbe la soluzione Raul Moro poiché appare improbabile l’opzione Pettinari, appena recuperato dopo quasi due mesi di stop. Infine l’avvicendamento tra Donnarumma e Favilli, alquanto logico, in caso di forfait dell’ex Genoa.

Grande entusiasmo si percepisce tra i tifosi rossoverdi. Al secondo giorno di prevendita infatti sono 1.501 i biglietti venduti (207 nel settore ospiti) con un dato giornaliero pari a 883 tagliandi staccati. Al momento dunque il dato presenze è pari a 3.224, computando anche i 1.723 abbonati. Se consideriamo che a ridosso dell’evento calcistico incrementa in modo sensibile, il numero dei ticket venduti, è ipotizzabile un Liberati con una cornice di pubblico da circa 6 mila spettatori. Infine una novità che emerge al termine dell’assemblea di Lega B. Il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento è stato infatti nominato, con voto unanime, nel Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc.

fonte TerniToday