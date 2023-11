Il Palermo torna da Terni soltanto con un punto: Lucioni illude, nella ripresa il pari di Casasola

Le risposte che Corini invocava, e pretendeva, alla vigilia del match contro la Ternana non ci sono state: il Palermo torna dal Liberati di Terni con un solo punto in tasca, 1-1 al termine di novanta minuti insufficienti per una squadra che ambisce alla promozione in serie A. Le parole pronunciate dal tecnico rosanero non si sono trasformate in fatti, visto che la squadra non è riuscita ad essere particolarmente incisiva e brillante. Prima del gol di Lucioni diverse occasioni per i padroni di casa, poi il vantaggio aveva dato fiducia al Palermo. Nella ripresa, però, la Ternana ha alzato ritmo e baricentro e ha schiacciato i rosanero, trovando il gol del pari con Casasola. Palermo incapace di gestire il vantaggio, la solidità che Corini aveva chiesto ai suoi non è andata in scena al Liberati. Gli umbri restano in dieci al 75’, in virtù del doppio giallo estratto nei confronti di Corrado: la superiorità numerica degli ospiti non è mai emersa. La squadra di Corini non è riuscita a rendersi veramente pericolosa nel secondo tempo, producendo poco in zona offensiva e con grande confusione. Un punto che non spegne, certamente, i dubbi della vigilia: “la grande partita” che Corini attendeva non è arrivata. Infine, la condizione atletica dei rosanero continua ad essere un problema: la squadra è apparsa piuttosto imballata e lenta.

Stulac titolare, con Gomes e Coulibaly

Alcune sorprese nella formazione rosanero: Corini affida le chiavi del centrocampo a Stulac, con lui Gomes e Coulibaly. Segre si accomoda in panchina, così come Valente: in avanti con Di Mariano e Brunori (alla centesima presenza in maglia rosanero) c’è Mancuso.

Il Palermo inizia male, perché dopo trenta secondi Mateju effettua un disimpegno errato e mette in movimento Falletti: il numero 10 umbro calcia potente verso la porta ma trova pronto Pigliacelli che devia in angolo. La Ternana è aggressiva sin dalle prime battute, i rosanero riescono ad uscire soltanto dopo dodici minuti: Brunori gira in profondità e pesca Mancuso, che col mancino impegna Iannarilli. Al 20’ altro brivido per il Palermo: Pigliacelli respinge un diagonale di Raimondo, poi Falletti non arriva sul tap-in. Alla mezz’ora arriva il classico gol dell’ex che porta avanti la squadra di Corini: Lucioni svetta in area sugli sviluppi di calcio d’angolo e batte Iannarilli. Il difensore rosanero non esulta, visto che a Terni è nato e con la maglia delle Fere ha esordito tra i professionisti a 18 anni. Sesto gol di testa della stagione rosanero, secondo centro personale per Lucioni: è la terza rete in carriera che il centrale segna da ex alla Ternana. Al 36’ i rosanero sfiorano il raddoppio con la traversa di Brunori, pescato tutto solo in area da Mateju: mancino a botta sicura che si infrange sul legno da pochi passi. Il vantaggio cambia il leitmotiv del match: rosanero più sicuri e in fiducia nel giro palla, Ternana in maggiore difficoltà rispetto ai minuti precedenti. Al 40’ Casasola va vicinissimo al pari di testa ma Pigliacelli è ancora super e con una splendida parata dice di no: terzo provvidenziale intervento del portiere rosanero. A pochi secondi dalla fine della prima frazione di gara Lund pesca Di Mariano che cade in area: Rutella non dà rigore e il Var conferma. Il primo tempo termina sul parziale di 1-0 in favore degli uomini di Corini: luci e ombre per il Palermo, qualche disattenzione difensiva e alcune imprecisioni in fase di rifinitura sino al gol di Lucioni, poi maggiore sicurezza nella gestione del pallone e più idee in fase offensiva.

La ripresa

Ad avvio ripresa si registra una colossale occasione per la Ternana: indecisione tra Lucioni e Marconi, ne approfitta Di Stefano che col mancino va vicinissimo al pari. Palla fuori di pochissimo, padroni di casa ad un passo dal gol del pareggio. I rosanero fanno fatica ad uscire, come già visto ad inizio partita; la Ternana guadagna metri pericolosamente. Al 63’ le Fere vanno in gol ma viene segnalato fuorigioco: Casasola batte Pigliacelli col piattone ma c’è una posizione di Lucchesi che, secondo l’assistente del direttore di gara, vizia la partenza dell’azione. Il Var, però, rettifica tutto: la posizione è regolare e dunque il pareggio umbro è buono. Corini effettua un triplo cambio: Buttaro al posto di Mateju, Segre per Stulac, Henderson al posto di Coulibaly. Al 75’ la Ternana resta in dieci: Corrado trattiene Di Mariano e si becca il secondo, sacrosanto, giallo. Breda inserisce Celli per Di Stefano, Corini mette Valente al posto di Di Mariano. Nel terzo minuto di recupero un lampo di Brunori per poco non regala il vantaggio al Palermo: bella conclusione del capitano, palla fuori di poco.

Tabellino e pagelle

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli 6; Diakitè 5,5, Capuano 6, Lucchesi 6; Casasola 6,5 (87’ Favasuli sv), Labojko 5,5, De Boer 6 (68’ Pyythia 6), Corrado 5; Falletti 5,5; Distefano 5,5 (80 Celli sv), Raimondo 6.

Allenatore: Breda 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5,5 (69’ Buttaro 5,5), Lucioni 6,5, Marconi 6, Lund 5,5 (85’ Aurelio sv); Coulibaly 6 (69’ Henderson 5,5), Stulac 5,5 (69’ Segre 5,5), Gomes 5,5; Di Mariano 5,5 (80’ Valente sv), Brunori 6, Mancuso 5,5.

Allenatore: Corini 5,5.

Arbitro: Rutella (Enna) 6.

Reti: 31’ Lucioni, 66' Casasola.

Ammoniti: 28’ Corrado, 38’ Coulibaly, 42’ Mateju, 77’ Raimondo.

Espulsi: 75’ Corrado per doppia ammonizione.