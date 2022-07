Startup palermitana approda in Serie A, accordo tra TalentPlayers e Cremonese

A cinque anni dalla fondazione, la startup palermitana TalentPlayers firma il primo accordo con un club di Serie A. La società che ha sviluppato un dispositivo per il monitoraggio delle prestazioni dei calciatori seguirà dalla stagione 2022/2023 anche il settore giovanile della Cremonese. Un salto nel massimo campionato, per la società guidata dal ceo Roberto Ragonese, che già ha collaborato con la Primavera del Palermo e le prime squadre di Campobasso, Monopoli e Licata.

Che cosa è TalentPlayers

Sin dalle prossime settimane, quando inizieranno la preparazione, gli atleti dell'under 15, under 16 e under 17 della squadra grigiorossa, indosseranno un minuscolo sensore all'interno di una cavigliera che attraverso i movimenti della gamba calcolerà parametri come velocità, cambi di direzione, accelerazioni. Al termine degli allenamenti e delle partite, A i dati saranno scaricati tramite app e inviati alla piattaforma web, dove potranno essere analizzati in dettaglio, con i sofisticati strumenti analitici messi a disposizione da TalentPlayers. Insomma, innovazione tecnologia applicata all'antica scienza del calcio, una metodologia ormai ritenuta imprescindibile dalla stragrande maggioranza degli allenatori.

TalentPlayers anche nel basket

"I nostri dispositivi - spiega Roberto Ragonese, ceo di TalentPlayers - sono tra i più accurati e meno invasivi del mercato. Non utilizzando il gps, ma un sistema inerziale MEMS legato al movimento della gamba, può anche essere utilizzato negli sport al chiuso". Ed è proprio grazie a questa caratteristica che la startup palermitana è approdata anche nel mondo del basket, raggiungendo un'intesa con la squadra femminile Sanga's Tigers Milano, che milita in A2. Espandersi agli altri sport è tra gli obiettivi di TalentPlayers che, anche per questo motivo, ha attivato una campagna di crowfunding alla ricerca di nuovi investitori.

Il team di TalentPlayers

Oltre a Ragonese, fanno parte del team di Talent Players, Antonio Di Stefano, Michelangelo Calì, Vincenzo Li Vigni, Fabrizio Buccheri, Antonio Lo Grosso, Daniele Montemaggiore, ingegneri elettronici e informatici che si occupano di sviluppo web e mobile e l'investitore professionale Gianluigi Cardinale. "Il dispositivo - continua Ragonese - è totalmente sviluppato a Palermo sia per la parte hardware, che per la parte software e anche la componentistica degli apparecchi è palermitana".