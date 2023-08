Supercoppa "Parco delle Madonie", sfida fra 4 squadre in memoria di Pietro Paolo Brucato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte la prima edizione della Supercoppa "Parco delle Madonie", memorial Pietro Paolo Brucato. L'iniziativa sportiva, promossa dall'Ente Parco delle Madonie, in collaborazione con la Figc - Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Italiano Paralimpico - Delegazione di Palermo, la Fondazione Torneo delle Madonie e il Comune di Petralia Sottana, si svolgerà quest'anno nel campo sportivo di Petralia Sottana, sabato 19 agosto alle 17.

Alla manifestazione parteciperanno le squadre madonite che lo scorso campionato hanno giocato in Eccellenza e Promozione: Geraci, Supergiovane Castelbuono, Polisportiva Lascari-Cefalù e Città di Castellana, che nel 2023, ha vinto il Torneo delle Madonie.

"L'iniziativa - dice il commissario Caltagirone - è voluta fortemente dall'Ente Parco e ha una duplice valenza. Quella di unire attorno allo spirito sportivo i comuni delle Madonie, che nel tempo si sfideranno per la conquista del prezioso trofeo e quella di intitolare la manifestazione, a vent'anni dalla sua scomparsa, a Pietro Paolo Brucato, insegnante, e apprezzato uomo di sport madonita. Pietro Paolo ha speso la sua vita per insegnare ai giovani l'amore per lo sport, il rispetto per l'avversario soprattutto nel settore scolastico. Per tutti questi motivi siamo onorati di dedicare a lui questa Supercoppa".

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 10 agosto alle ore 16, presso la sede di Palazzo Pucci Martinez a Petralia Sottana, dove si svolgerà la conferenza stampa e la presentazione del trofeo che nei giorni successivi verrà esposto nei comuni partecipanti al quadrangolare.