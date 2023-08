Supercoppa Parco delle Madonie, oggi il quadrangolare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo un lungo giro nei comuni, protagonisti del quadrangolare, la Supercoppa Parco delle Madonie conclude il suo viaggio a Petralia Sottana comune che ospiterà, oggi pomeriggio, allo stadio comunale il Memorial Pietro Paolo Brucato.

Ecco di seguito come si svolgeranno, gli incontri: inizio prima gara ore 16 A.S.D. Supergiovane Castelbuono - F.C.D. Città di Castellana; seconda gara ore 17 A.C. Geraci - Pol. Lascari-Cefalù; terza gara ore 18 Finale terzo posto; quarta gara ore 19 finalissima. Alla fine degli incontri le premiazioni e la consegna della Supercoppa.

Il commissario straordinario Salvatore Caltagirone dichiara: "L'ente Parco ha voluto fortemente questo momento, di aggregazione sportiva e di forte appartenenza ad un territorio splendido come il Parco delle Madonie. Il mio ringraziamento va ai sindaci dei Comuni di Lascari, Cefalù, Castelbuono, Castellana, Geraci e Petralia Sottana e alle loro comunità, che si sono strette attorno all'Ente che mi onoro di rappresentare e all'evento, per lanciare un chiaro messaggio affinché la manifestazione rappresenti un esempio di sana competizione sportiva, di impegno agonistico nel rispetto dell'avversario e di promozione del proprio territorio, attraverso lo sport, così come avrebbe voluto Pietro Paolo Brucato cui la Supercoppa è intitolata".