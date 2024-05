Palermo, Mignani elogia il gruppo: "E' la vittoria dei ragazzi, successo meritato"

La prima vittoria sulla panchina rosanero di Michele Mignani arriva nella serata più importante: serviva un successo per garantirsi il sesto posto in classifica e giocare il primo turno playoff in casa. Il Palermo, grazie alla rete di Diakitè, potrà contare sull'apporto dei tifosi al Barbera nella gara di venerdì prossimo contro la Sampdoria: due risultati su tre a disposizione dei padroni di casa, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

A fine partita l'analisi di Mignani, che ha lodato l'atteggiamento della squadra: "Era una partita importante - ha esordito - abbiamo meritato di vincere e questa è la cosa più bella. Questo è il Palermo dei ragazzi, le sfide contro le squadre che a fine stagione non hanno più obiettivi sono le più insidiose. Ho cercato di far sì che la squadra potesse essere più propositiva con le scelte iniziali, oggi è girata un po' la ruota e siamo contenti. Ci godiamo solo per stasera il successo e ci prepariamo al meglio per la prossima partita in casa".

Mignani è consapevole che ai playoff tutto può succedere: "Ai playoff si azzera tutto - ha precisato - dobbiamo buttarci alle spalle tutto quello che è successo sino ad oggi: sarà un altro torneo che inizia. Vogliamo prepararci al meglio e con grande entusiamo per superare il primo turno - ha concluso - dovremo allenarci con la tensione giusta, con voglia e testa sino al match".

In sala stampa anche il match winner odierno, Salim Diakitè: "Sono molto contento - ha detto - è il mio primo gol con la maglia rosanero ed è stato bellissimo. Noi ci aspettavamo questo tipo di partita, comprendiamo il momento che hanno vissuto i tifosi: i risultati non sono arrivati e noi siamo consapevoli che qui servono le palle per giocare. Cerchiamo di dare tutto in campo - ha concluso - a volte ci riusciamo altre no: questo è il calcio, questa è la vita ma l'importante è affrontare sempre tutto a testa alta".