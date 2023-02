Bolzano è agrodolce per Corini: "Abbiamo avuto dominio completo della gara, dispiace non aver vinto"

Eugenio Corini è rammaricato per non essere riuscito a portare a casa i tre punti, nella sfida di Bolzano contro il Sudtirol. Dopo un primo tempo nel quale i padroni di casa sono riusciti a difendere senza sbavature, nella ripresa i rosanero hanno avuto maggiore efficacia negli attacchi. E' stato bravo il tecnico rosanero ad effettuare i cambi giusti, riuscendo tatticamente a creare più pericoli alla difesa altoatesina.

"Il gol a freddo ha portato l'inerzia dalla parte del Sudtirol - ha dichiarato Corini - la gara si è messa subito sui binari che preferiscono. Sapevamo che avrebbero difeso molto bassi, era difficile prendere velocità. Nel primo tempo ci abbiamo provato e siamo comunque rimasti in partita, anche quando le cose non andavano come volevamo. Nella ripresa ho visto un approccio diverso, abbiamo subito trovato il pari e abbiamo provato a vincerla sino alla fine: peccato non esserci riusciti. Questa partita sembrava la stessa di Perugia, con il gol a freddo e gli infortuni: siamo stati bravi a tenere solo un gol di distanza. Nel secondo tempo un bellissimo impatto, dispiace non aver vinto questa gara. L'inerzia era dalla nostra parte, sentivamo potesse arrivare la rete del raddoppio: abbiamo avuto dominio completo della gara, contro un avversario che ha una classifica importante. Grazie alla società abbiamo allargato il campo dei titolari, la qualità complessiva della rosa si è alzata: siamo venuti qui con alcune assenze importanti ma abbiamo tenuto botta e con i cambi siamo riusciti a risalire".

Il Genio, che era in diffida, ha rimediato un cartellino giallo per proteste e non sarà in panchina nel match di martedì sera contro la Ternana: "Sono stato ammonito e salterò la gara con la Ternana, sono sicuro però che Lanna ed il resto dello staff dirigeranno al meglio la gara. Adesso dobbiamo recuperare, in vista della gara di martedì: ci faremo trovare pronti, contro un avversario che viene da due sconfitte consecutive e che vorrà venire da noi a fare una grande partita. Ci prepareremo al meglio per provare a vincere la gara".

In mixed zone anche l'autore del gol del pari, Edoardo Soleri, contento per la rete realizzata: "Chi entra a partita in corso cerca sempre di dare il massimo - ha detto il numero 27 rosanero - oggi sono riuscito a segnare, peccato non siano arrivati i tre punti. Il pareggio, però, su un campo come questo dà morale: adesso pensiamo alla gara di martedì. La gara è stata combattuta, abbiamo subito un gol sugli sviluppi di una rimessa laterale. Noi abbiamo iniziato il campionato con alcune difficoltà, sono arrivati tanti giocatori nuovi. Adesso siamo più squadra e un buon gruppo, i risultati si vedono: pensiamo partita dopo partita, a fine stagione tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati. La squadra è forte, ci sentiamo tutti importanti. Cerchiamo di fare il massimo in queste sfide che ci attendono, dobbiamo continuare a lavorare così".