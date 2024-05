Palermo verso Bolzano, Mignani: "Benzina finita? No, è un problema di testa"

“Il nostro problema è nella testa, non a livello fisico-atletico”. Michele Mignani ribadisce la propria versione, nonostante il campo dica che spesso i rosanero (sia con la gestione Corini che con la sua) abbiano notevoli criticità nei secondi tempi: l’allenatore non vuol sentire parlare di benzina finita, piuttosto ritiene si tratti esclusivamente di un fattore mentale. Mignani ha parlato a due giorni dalla sfida di Bolzano: venerdì sera al Druso la squadra si gioca il sesto posto in classifica, utile per iniziare i playoff in casa e con due risultati su tre nel primo turno.

“Gomes e Ceccaroni non hanno nulla di grave – ha esordito – ma abbiamo ancora un giorno per valutare: non vorremmo prenderci dei rischi che possano poi compromettere il prosieguo in campo dei ragazzi. Col Südtirol vale come una partita decisiva, dobbiamo mantenere la posizione, ci sono punti in palio veri. Il Südtirol è una squadra forte, si difende bene e con tanti giocatori. Loro saranno liberi mentalmente e vorranno fare bella figura con i tifosi. Non dobbiamo perdere la concentrazione in vista dei playoff. Nella partita con l’Ascoli lo staff mi ha detto che abbiamo registrato i valori più alti a livello fisico, dunque ribadisco che non è questo il problema. Mi dispiace non aver portato i dati qui con me, non è un problema fisico. Abbiamo sbagliato tante scelte, non è una questione di natura atletica. Le scelte partono dalla testa, non è una questione nemmeno tattica”.

L’allenatore poi viene incalzato sull’infinità di punti persi da situazione di vantaggio: 23 da inizio campionato, proprio come nella scorsa stagione. “Abbiamo perso tanti punti da posizione di vantaggio – ha precisato – ma è un discorso che parte più dalla testa perché questo è stato un problema che si è manifestato per tutta la stagione. A me risulta che questa squadra sia stata rimontata 24 volte, lo ha fatto con Corini e lo ha fatto con Mignani: è un dato che sicuramente ti fa pensare, spesso non si riescono a trovare le soluzioni. Se c’è una continuità vuol dire che è più un problema di testa. Ho detto che il modo migliore per gestire il vantaggio è continuare ad aggredire l’avversario, vero: quando non lo abbiamo fatto non è accaduto per questioni fisiche, semmai per la preoccupazione che avevamo di mantenere il vantaggio”.

Mignani in chiusura è tornato sul ruolo del portiere: per la prima volta in stagione, contro l’Ascoli, ha debuttato Desplanches e la sensazione è che venga confermato anche contro gli altoatesini. “Come l’altra volta ho fatto le mie scelte in porta così farò venerdì sera – ha detto – voglio diventi un ballottaggio sano. Mirko ha preso benissimo la panchina, Desplanches ha giocato bene: aspetterò fino all’ultimo per scegliere”.