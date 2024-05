Il Palermo conferma il sesto posto: a Bolzano decide Diakitè, prima vittoria per Mignani

Michele Mignani centra la sua prima vittoria sulla panchina rosanero e lo fa all’ultima giornata di campionato: i rosanero battono 1-0 il Südtirol al Druso grazie alla rete di Diakitè e confermano così il sesto posto in classifica che consentirà di giocare il primo turno playoff in casa e con due risultati su tre. Sarà, dunque, Palermo-Sampdoria: i doriani hanno battuto a domicilio il Catanzaro ma non è bastato a scavalcare i rosa. Dopo due mesi, dunque, il Palermo torna ad assaporare il gusto della vittoria: la squadra e i tifosi si augurano che possa essere di buon auspicio per l'inizio dei playoff.

Non è stata, per la verità, una sfida indimenticabile quella di Bolzano: la squadra di Mignani non ha brillato per ritmo e costruzione del gioco, i padroni di casa ci hanno provato ma non hanno concretamente mai impensierito Desplanches. Alla fine, però, contava soltanto vincere per blindare il sesto posto e la rete di Diakitè basta e avanza.

Le scelte iniziali: Desplanches in porta, Graves dal 1', sorpresa Insigne

Mignani, come raccontato da PalermoToday, schiera l'undici titolare testato alla vigilia. Insigne, effettivamente, era stato provato con Brunori in attacco durante le esercitazioni tattiche prima della partenza e gioca dal 1’ al posto di Soleri. Il napoletano non giocava dall'inizio dallo scorso 2 febbraio, dal match contro il Bari al Barbera. Graves torna titolare, Ranocchia in cabina di regia.

Nelle battute iniziali i rosanero provano a costruire con Ranocchia che detta i tempi ma i padroni di casa sono piuttosto chiusi, attenti e ordinati. al 20’ Ranocchia ci prova su calcio di punizione, la conclusione è centrale e viene respinta coi pugni da Drago. La gara è piuttosto chiusa, le trame offensive della squadra di Mignani non riescono a scardinare la linea difensiva del Südtirol. Alla mezz’ora altra conclusione, stavolta più pericolosa, di Ranocchia da fuori area: Drago puntuale in calcio d’angolo. Il primo tempo va in archivio senza reti: i rosanero hanno provato ad attaccare ma non hanno concretamente impensierito la retroguardia avversaria. Pochi sussulti ed emozioni, ritmi lenti: una prima frazione non particolarmente entusiasmante per i rosanero.

La ripresa

La ripresa comincia con gli stessi ritmi del primo tempo e senza variazioni in campo. La costruzione della manovra offensiva del Palermo non è lineare, le uscite sulle corsie non sono sempre pulitissime. Al 64’, però, i rosanero sbloccano il match: sugli sviluppi di calcio d’angolo è Diakitè, dopo una mischia, a trovare la conclusione vincente che batte Drago. Primo gol in rosanero per il Ninja, che ha il grande merito di portare avanti i suoi. Al 70’ Brunori prova un improbabile cucchiaio dopo un grave errore di Masiello: il capitano non si accorge di Di Francesco tutto solo al centro dell’area, che infatti allarga le braccia sconfortato. Il Südtirol ci prova, Masiello calcia da dentro l’area ma Diakitè si immola e salva i suoi. Al 79’ primo cambio per Mignani: fuori Brunori, dentro Soleri. A cinque minuti dalla fine Diakitè sfiora il raddoppio di testa ma Drago è attentissimo. Sugli sviluppi successivi dell'azione Davi viene espulso da Ferrieri Caputi per una reazione su Di Francesco dopo aver fatto fallo su Graves: padroni di casa in dieci. Mignani lancia dentro anche Henderson, al posto di Insigne. Al 90’ ci prova Rauti, conclusione che esce di poco. Il tecnico ligure inserisce poco dopo anche Mancuso, al posto di Di Francesco. I padroni di casa vogliono provarci sino alla fine, l’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Al 93’ Casiraghi sfiora il pari con un diagonale velenosissimo, si salva il Palermo con una deviazione. Sul calcio d’angolo seguente altro attacco ma il cross in area viene intercettato senza problemi da Desplanches. Non succede più nulla, i rosanero tornano dopo due mesi alla vittoria: che sia di buon auspicio per l’inizio dei playoff.

Tabellino e pagelle

SÜDTIROL (3-4-1-2): Drago 6; Kofler 6 (73’ Vinetot 5,5), Cagnano 6, Masiello 5,5 (83’ Rauti sv); Molina 6, Arrigoni 5,5, Peeters 6 (60’ Lonardi 6), Davi 5; Mallamo 6 (73’ Casiraghi 6); Merkaj 6, Odogwu 5,5 (60’ Cisco 6). Allenatore: Valente 6.

PALERMO (3-5-2): Desplanches 6; Graves 6, Lucioni 6, Nedelcearu 5,5; Diakité 7, Segre 6, Ranocchia 6, Di Francesco 6 (91’ Mancuso sv), Lund 6; Insigne 5,5 (88’ Henderson sv), Brunori 5,5 (79’ Soleri 5,5). Allenatore: Mignani 6.

Arbitro: Ferrieri Caputi (Livorno) 6.

Reti: 64’ Diakitè.

Ammoniti: 19’ Kofler, 21’ Merkaj, 52’ Nedelcearu, 59’ Lucioni, 74’ Vinetot, 84’ Molina, 95’ Soleri.

Espulsi: 88’ Davi.