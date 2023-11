Crisi Palermo, striscione della Curva Nord contro Corini: "Se ami questi colori è l'ora di tirarti fuori"

Prima i fischi di tutto lo stadio, poi la contestazione sul piazzale davanti all'ingresso del Barbera. E infine a certificare la contestazione nei confronti di Eugenio Corini, al termine della sconfitta col Cittadella, è arrivato anche uno striscione affisso sui cancelli esterni dell'impianto di viale del Fante dai sostenitori della Curva Nord. "Se veramente ami questi colori è arrivata l'ora di tirarti fuori", c'è scritto.

Gli stessi supporter della Curva Nord 12 hanno pubblicato un comunicato su Facebook in cui spiegano più nel dettaglio la loro posizione. "La corda si è spezzata! Non è il risultato che ci preoccupa ma l'assenza totale di gioco. Zero tiri in porta è inammissibile ed è evidente quindi che qualcosa non va. La magia che si era creata fino alla gara con lo Spezia è svanita, nelle partite successive l'impegno è stato scarso, se si vuole andare in A non è questa la strada".

E ancora: "Abbiamo cercato di mantenere la calma e continuato a sostenere la squadra ma dopo la partita di oggi è chiaro che non si può più aspettare. Ad oggi questa squadra non è all'altezza di giocarsela tra le prime 2 ... e se è vero che la squadra è espressione dell' allenatore ciò significa che Corini è inadatto nonostante l'attuale terzo posto. La frattura con la città è ormai insanabile".