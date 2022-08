Grande attesa per Bari-Palermo: obiettivo 20 mila spettatori al San Nicola

Grande attesa a Bari per la prima partita casalinga della stagione: in Puglia è atteso il Palermo di Corini. E sale la febbre per la sfida tra le due neopromosse. Sono almeno 15 mila le presenze attese con la possibilità di arrivare a 18-20mila. I tifosi del Bari fremono per riempire lo stadio San Nicola, venerdì sera (calcio d'inizio fissato per le 20.45). Ai quasi 7mila abbonamenti già sottoscritti, infatti, si aggiungono gli oltre 8.500 biglietti venduti, cifra destinata a salire nelle prossime ore.

Il Comune di Bari, come di consueto, ha poredisposto un potenziamento del servizio di bus Amtab per l'impianto sportivo. Le prime partenze saranno alle 18 e potrebbe essere utile recarsi allo stadio (per chi ne ha la possibilità) anche con congruo anticipo, per evitare code e disagi.

Intanto sono terminati negli scorsi giorni i lavori di riseggiolatura della Curva Nord dello stadio San Nicola. L'assessore cittadino allo sport, Pietro Petruzzelli, ha effettuato la settimana scorsa un nuovo sopralluogo nell'Astronave progettata da Renzo Piano, dove da settimane sono in corso gli interventi per adeguare l'impianto alle richieste della lega di Serie B. In questi ultimi giorni si sono svolti i lavori per ultimare le sabbiature sul terreno di gioco mentre sono già funzionanti i nuovi corpi illuminanti a led installati nelle scorse settimane.

fonte BariToday