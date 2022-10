Sprofondo rosa, al Liberati è notte fonda: tre schiaffi dalla Ternana

Che la sfida di Terni fosse complicata lo si sapeva, che il Palermo l’affrontasse con questo approccio no. Ci si attendeva una reazione, una prestazione ben diversa dai rosanero. Invece, al Libero Liberati la squadra di Corini ha palesato i soliti noti problemi: manovra lenta, pochissime idee, reparti scollati e imprecisioni nella fase di costruzione. La grinta, la determinazione, la voglia di cui Corini aveva parlato giovedì in conferenza prima della partenza, non si sono viste sul terreno di gioco umbro. Preoccupa, e non poco, la sterilità del reparto offensivo: ancora un match senza gol, i rosanero non segnano da 270 minuti.

Dal Liberati arriva una sentenza pesante come un macigno. Il Palermo sprofonda a Terni, l’undici di Lucarelli ottiene con merito tre punti che confermano l’ottimo avvio di stagione. Per i rosanero quinta sconfitta su otto gare disputate in campionato: un ruolino di marcia impietoso, che non ammette appelli.

Corini, come tra le righe dichiarato alla vigilia, torna al 4-3-3. Il ballottaggio Marconi-Bettella lo vince il primo, Sala va a sinistra e Mateju, pienamente recuperato, gioca da terzino destro. A centrocampo il fattore S con Stulac-Segre-Saric; in avanti Elia è titolare, con Brunori al centro dell’attacco e Di Mariano sull’out di sinistra.

Lucarelli opta per il classico 4-3-2-1, con Cassata che rileva l’indisponibile Agazzi e Donnarumma al centro dell’attacco. Il modulo scelto dall’allenatore livornese, comunque, gli consente di giocare a specchio, allargando i due trequartisti a supporto del numero 9.

Dopo 90 secondi è Capuano ad andare a pochi centimetri dal gol dell’1-0: sugli sviluppi di calcio d’angolo colpo di testa preciso del numero 19, bravo ad anticipare Marconi: palla fuori di un nulla.

Al 7’ altro pericolo su palla inattiva procurato dai padroni di casa: sponda di Sorensen e tiro alto di Coulibaly.

Nei primi minuti di gioco Stulac si muove spesso alla ricerca del pallone, seppur pressato costantemente da Donnarumma: Lucarelli ha chiesto al suo numero 9 di aggredire immediatamente lo sloveno, per evitare che il play possa cucire il gioco rosanero. Questo impone alla formazione di Corini la ricerca del lancio lungo, sul quale spesso la difesa degli umbri è puntuale nella lettura della situazione.

Al 13’ indecisione di Pigliacelli da calcio d’angolo e per poco Sorensen di testa non trova il gol dell’1-0. Un minuto dopo prova ad entrare in partita il Palermo, con un sinistro largo di Stulac. Al 22’ ancora Palumbo a sfiorare il vantaggio: diagonale mancino velenosissimo del capitano umbro, palla che sibila alla sinistra del palo rosanero.

Al 29’ Saric si crea da solo una bella palla gol, sfruttando il lavoro sporco compiuto da Brunori: diagonale a metà strada tra un tiro e un cross che mette in difficoltà la difesa dei padroni di casa. La manovra della squadra di Corini acquisisce un pizzico di geometria in più col passare dei minuti, complice anche la maggiore libertà concessa a Stulac da parte di Donnarumma. Al 32’ cambio forzato per Lucarelli: esce dolorante Capuano, dentro Diakitè. Anche nel Palermo un infortunio, costretto ad uscire dal campo Sala. Al suo posto dentro Alessio Buttaro, Mateju va sulla corsia di sinistra.

Al 38’ altra chance per la Ternana: fiammata dell’ex Corrado su palla persa da Stulac, cross teso in mezzo verso Partipilo che non arriva di poco ad impattare il pallone. Due minuti dopo il tentativo porta la firma di Coulibaly ma il numero 2 non riesce a coordinarsi bene e colpisce male la sfera. Si va al riposo sul risultato di 0-0, al termine di un primo tempo che ha visto i padroni di casa produrre almeno quattro limpide occasioni da gol.

Ad inizio ripresa ci prova subito Partipilo, ma la sua conclusione è abbastanza debole e termina tra i guantoni di Pigliacelli. Al 55’ Partipilo protesta per un presunto contatto in area, l’arbitro lascia giocare. Un minuto dopo gol strepitoso di Partipilo: cross in mezzo di Palumbo e rovesciata del numero 21 della Ternana che batte Pigliacelli, preso in controtempo dal gesto tecnico pregevole dell’attaccante.

Il Palermo appare troppo rinunciatario, privo di idee e, soprattutto, determinazione. La formazione di Lucarelli, invece, mostra sin dall’inizio della ripresa un atteggiamento ben diverso, volto a conquistare i tre punti al cospetto di un avversario poco grintoso.

Corini effettua due cambi: fuori Saric per Broh e out anche Elia per Valente. Al 77’ si spegne la luce: il capitano Palumbo trova il raddoppio con una conclusione mancina forte e precisa che batte Pigliacelli per la seconda volta.

Corini manda in campo Vido per un evanescente Di Mariano, out Segre per Floriano.

Le sostituzioni non cambiano la sostanza delle cose, il Palermo non crea pericoli alla difesa della Ternana. Iannarilli, portiere degli umbri, non ha praticamente fatto nessun intervento. Nel finale i rossoverdi trovano anche la terza rete: segna Raul Moro, con la difesa rosanero totalmente allo sbando.

Il match odierno conferma le criticità viste sin dalle prime battute di questo campionato, adesso occorre riflettere a fondo: serve, sicuramente, una scossa.

Tabellino e pagelle

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Mantovani 6, Sorensen 6,5, Capuano 6 (dal 33′ p.t. Diakité 6), Corrado 6.5 (dal 35′ s.t. Pettinari 6.5); Cassata 5.5 (dal 19′ s.t. Defendi 6), Di Tacchio 6, Coulibaly 6.5; Partipilo 7.5, Palumbo 8 (dal 35′ s.t. Moro 6.5); Donnarumma 5.5 (dal 35′ s.t. Celli s.v.).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5.5; Mateju 5, Nedelcearu 5, Marconi 5, Sala 6 (dal 34′ p.t. Buttaro 5); Segre 5 (dal 34′ s.t. Floriano s.v.), Stulac 4, Saric 4,5 (dal 23′ s.t. Broh 5); Elia 5 (dal 23′ s.t. Valente 5,5), Brunori 5, Di Mariano 4(dal 34′ s.t. Vido s.v.).