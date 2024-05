Crisi Palermo, i tifosi fanno togliere la maglia ai calciatori: "Vi dovete vergognare"

Una sconfitta molto deludente, forse la peggiore partita della stagione: i rosanero contro lo Spesia non hanno costruito granché sotto porta e dopo un primo tempo piuttosto sottotono nella ripresa non è arrivata alcuna reazione. Anzi, a parte il tiro di Diakitè respinto dal portiere nulla più. Una prestazione che non è stata digerita per niente dai tifosi presenti al Picco. A fine partita, infatti, la squadra si recata sotto il settore ospiti a colloquio con i supporters che hanno invitato i giocatori a togliersi la maglia: un gesto forte, simbolo del momento fortemente negativo della squadra. Gli ultras hanno chiesto rispetto per i colori, per la maglia.

La Curva Nord 12 nella serata di ieri ha diramato un comunicato. I tifosi hanno raccontato come le maglie dei calciatori siano state poi donate ai bambini presenti nel settore. “Gira in rete - si legge - un video della squadra rosanero sotto il settore ospiti a La Spezia. Adesso sanno che anche per noi, che gli abbiamo dato sostegno illimitato e incondizionato, non sono stati in grado di onorare questa maglia e questi colori e che questo non è il modo di arrivare ai play off. Visto che a nostro avviso non sono degni di indossare questa magli - prosegue il comunicato - lì abbiamo invitati a togliersela sottolineando che questo è un gesto che non avremmo voluto fare perché consacra sia la loro sconfitta ma anche la nostra, che gli abbiamo dato fiducia! Le maglie hanno fatto felici i bambini presenti nel settore a La Spezia. I bambini presenti per noi sono più meritevoli di averla…almeno si ricorderanno di questa partita indegna per l’unica cosa di bello che hanno”.

Parole forti quelle del comunicato, che fotografano perfettamente l’umore della piazza: i tifosi sono stanchi di assistere a prestazioni opache, senza attaccamento alla maglia.

Mancano due giornate al termine del campionato, i rosanero si giocano domenica contro l’Ascoli l’accesso matematico ai playoff: servirà un pari contro i marchigiani ma l’obiettivo è vincere per tenere a distanza di sicurezza la Samp, che affronterà a Marassi la Reggiana. La squadra di Mignani dovrà provare a blindare il sesto posto, fondamentale per giocare il primo turno al Barbera con due risultati su tre a disposizione. Centottanta minuti ancora al termine della regular season: il Palermo si gioca moltissimo, l’obiettivo è salvare con i playoff una stagione che sarebbe altrimenti davvero fallimentare.