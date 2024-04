Spezia-Palermo, probabili formazioni: Ranocchia potrebbe partire dal 1', in attacco spunta Soleri

Ultimo turno infrasettimanale della stagione in serie B, sarà un 1° maggio in campo per il Palermo di Michele Mignani: i rosanero domani saranno impegnati in trasferta contro lo Spezia. Un impegno piuttosto insidioso, la squadra di D’Angelo cerca punti preziosi in chiave salvezza.

Questa mattina rifinitura a Torretta, poi dopo pranzo la partenza in direzione Liguria. Mignani probabilmente cambierà alcuni interpreti rispetto alla gara persa contro la Reggiana, almeno questa è la sensazione che emerge dopo l’allenamento mattutino: tornare in campo dopo soli 4 giorni richiede, inevitabilmente, alcune variazioni. In difesa Ceccaroni può sperare di tornare titolare: sia ieri che oggi il difensore è stato provato nella linea a tre con Diakitè e Lucioni.

A destra conferme per Buttaro, anche se pure Diakitè in alcune fasi delle esercitazioni tattiche è stato impiegato largo a destra. Chissà che non possa essere una mossa a partita in corso. Sulla corsia di sinistra ci sarà Lund, vista anche l’assenza di vere alternative con l’infortunio di Aurelio.

A centrocampo in cabina di regia agirà ancora Gomes, alla sua sinistra Ranocchia dovrebbe rilevare dal primo minuto Di Francesco. Per il ruolo di mezzala destra si delinea un ballottaggio tra Henderson e Segre ma lo scozzese continua a essere favorito e per il numero 8 si profila la quarta panchina consecutiva. Nella partitella a campo ridotto andata in scena a Torretta oggi, Segre è stato provato comunque nella posizione di mezzala destra ma non è da escludere un suo altro impiego a destra.

In attacco dovrebbe esserci una novità rispetto al match contro la Reggiana: sia ieri che oggi accanto a Brunori è stato schierato Edoardo Soleri. La fisicità invocata ieri da Mignani in conferenza potrebbe essere proprio la sua e dunque il numero 27 avrà una chance dal primo minuto al posto di Mancuso. Ancora indisponibili Vasic, Aurelio, Di Mariano e Coulibaly.

Il senegalese è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba destra.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Nagy, Vignali; Di Serio, Falcinelli.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Buttaro, Henderson, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Soleri.

Qui La Spezia

“Il Palermo è una squadra molto forte, con un allenatore preparato, non sarà semplice ma dovremo fare risultato. Ci siamo allenati e abbiamo preparato la partita consci che sarà molto importante. Potremmo giocare sia spregiudicati, sia di rimessa”. Lo ha dichiarato Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia alla vigilia del match contro i rosanero.

Il tecnico si è soffermato anche sulla gara d’andata, finita 2-2 col pareggio di Stulac in extremis: “Sarà una partita diversa - ha precisato - lo Spezia non è quello dell’andata ed entrambe le squadre hanno cambiato allenatore. Abbiamo cambiato tanti giocatori, non si può fare riferimento all’andata”.

Statistiche, precedenti e curiosità