Mignani vuole un Palermo più combattivo: "Se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile arrivare in fondo"

"Tutte le sconfitte bruciano, la partita di oggi ha due volti: il primo tempo è stato fatto male sotto tutti gli aspetti, nel secondo tempo la squadra ha provato a riprendere la partita ma non è bastato". Michele Mignani, allenatore del Palermo, commenta così in mixed zone al Picco la sconfitta contro lo Spezia: secondo ko di fila per il nuovo tecnico.

L'allenatore si sofferma sugli episodi del match, che a suo dire hanno determinato il risultato finale: "La responsabilità me la prendo io - ha dichiarato - l'approccio alla partita non è stato quello che dovevamo avere. Le gare sono sempre frutto di episodi, nel gol certamente abbiamo delle responsabilità ma dovevamo riprendere il risultato. Se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile arrivare in fondo, il trend si inverte cercando di tirare fuori la fame: questo è quello che conta in questo momento del campionato. Dobbiamo riconquistare la fiducia, ci manca: dispiace, infinitamente, per i nostri tifosi. Faremo di tutto per rimediare a questa sitazione, vogliamo tornare a vincere di fronte ai nostri tifosi".

La squadra è apparsa sfiduciata, svogliata, senza un'anima: "Il nostro morale non è altissimo - ha precisato - non lo era nemmeno quando sono arrivato: dobbiamo andare oltre e scrollarci di dosso queste ansie e preoccupazioni. Dalle partite fatte bene nascono i risultati, nella ripresa oggi siamo andati un po' meglio ma non è bastato. Mi aspetto sicuramente qualcosa in più".

A fine partita anche il commento di Edoardo Soleri: "Abbiamo bisogno di una scossa - dice il calciatore romano - in questo periodo appena commettiamo degli errori veniamo subito puniti. Dobbiamo finire al meglio il campionato e poi concentrarci sui playoff. Dobbiamo fare di più, Palermo lo merita: capiamo i nostri tifosi, siamo delusi anche noi. Siamo arrabbiati ma già da domani dovremo cercare in allenamento di invertire questo trend, le parole però adesso se le porta via il vento: adesso dobbiamo guardarci in faccia tutti e cercare di reagire. Chiediamo scusa ai tifosi, sono venuti qui da Palermo in un giorno di festa: cercheremo di renderli felici nelle prossime due e impegnarci al massimo. Contro l'Ascoli sarà una sfida difficile, tutte hanno bisogno di punti. Ormai le parole contano poco, dobbiamo ritornare alla vittoria che manca da troppo tempo. Ci dice male in questo periodo ma non abbiamo assolutamente mollato: nei playoff vogliamo arrivare il più in fondo possibile".