Verso Spezia-Palermo, Mignani va avanti col 3-5-2: "Il cambio di modulo non risolve i problemi"

Una trasferta difficile, contro un avversario con l'acqua alla gola che chiede strada e punti: il Palermo di Michele Mignani affronterà, nel pomeriggio del primo maggio, lo Spezia di D'Angelo. I liguri hanno 37 punti in classifica e sono in piena zona playout, i rosanero invece devono necessariamente tirare fuori l'orgoglio e riscattare la deludente sconfitta casalinga contro la Reggiana.

Questa mattina, a Torretta, Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa. La squadra domani sosterrà la rifinitura, quindi partirà alla volta della Liguria nel primo pomeriggio. "Alziamo l'asticella e ritroviamo la fiducia", questo il messaggio lanciato dal tecnico. L'allenatore ha risposto immediatamente sul cambio di modulo: si andrà avanti col 3-5-2.

"Non credo che cambiare il modulo risolva i problemi. Quando sono arrivato - ha precisato - ho cercato di capire quali potessero essere le soluzioni migliori in funzione degli uomini a disposizione. Continuo a pensare ci sia stata una crescita, interrotta soltanto dalla sconfitta contro la Reggiana: due episodi abbastanza netti hanno determinato il risultato. Non devo farmi condizionare da questo, credo nel lavoro che sto facendo anche se ora non paga molto. Serve creare una mentalità, ottenere certezze: l'obiettivo è questo, lavorare con grande fame e intensità per riprenderci qualcosa che in questo momento non riusciamo ad avere. Qualcuno ha mollato? Non voglio nemmeno pensarlo - ha tuonato - non sono venuto qui per vivacchiare: potevo anche non accettare la panchina, sono venuto qui perchè credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa di importante. La società mi ha dato tante motivazioni, sono fiducioso. Se dovessi accorgermi che qualcuno si sta accontentando lo manderei lontano da questo centro sportivo".

L'allenatore, poi, non si è sbilanciato sull'eventuale turnover che riguarderà l'undici titolare. Non ci sarà, comunque, Coulibaly: "E' ancora alle prese col risentimento muscolare, non sarà a disposizione - ha chiarito - per la gara con lo Spezia. L'idea è quella di mandare in campo la migliore formazione possibile, tenendo conto che abbiamo giocato pochi giorni fa. Chi giocherà dovrà garantirmi, all'inizio, forza fisica per contrastare gli avversari visto che partiranno forte. Dovrò anche considerare la qualità nel gioco, non possiamo sempre e solo stare a guardare gli avversari: le mie scelte vanno in questa direzione".

Il Palermo continua a manifestare i soliti problemi e una vittoria potrebbe risollevare il morale: "A volte - ha puntualizzato - ottenere i tre punti ti sblocca mentalmente. Negli ultimi minuti con la Reggiana ho cambiato il modulo, forzando le cose, e ho tolto certezze ai ragazzi. Lavorare sulla testa è la cosa più difficile. In questa città e in questa società - ha concluso - ci sono grandi aspettative e dobbiamo essere in grado di reggere di fronte a tutto questo".