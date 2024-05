Il Palermo cola al Picco, con lo Spezia arriva la seconda sconfitta consecutiva per Mignani

Adesso è crisi nera. Il Palermo perde anche al Picco contro lo Spezia: la rete di Di Serio condanna la squadra rosanero ad un’altra sconfitta (la seconda consecutiva dopo il tonfo casalingo con la Reggiana). Per Mignani 3 punti in 5 partite, un ruolino di marcia piuttosto deludente e preoccupante in vista dei playoff. Ma quello che preoccupa maggiormente è l’assenza di gioco, grinta, fame, determinazione agonistica: il Palermo per larghi tratti del match ha letteralmente passeggiato in campo, mostrando una condizione atletica allarmante. La manovra offensiva è sterile, poche le vere occasioni create. A tutto questo si aggiungono diversi errori individuali, molti davvero elementari: il gol dello Spezia nasce da una follia di Lund, che consegna il pallone all’attaccante avversario per un pallonetto vincente. La squadra non ha un’anima, non lotta e questo scenario preoccupa non poco per i playoff. Dodicesima sconfitta stagionale, troppi i ko per una squadra che ha dichiarato di voler lottare per un obiettivo importante. Il cambio di allenatore poi non ha sortito nessun tipo di effetto sperato, anzi: il 3-5-2 continua a non dare risposte confortanti. Infine, un nervosismo evidente ha caratterizzato la gara: la squadra è apparsa mentalmente piuttosto fragile.

Le scelte iniziali, Ranocchia in panchina

Mignani opta per alcuni cambi rispetto al match contro la Reggiana: Ceccaroni rileva Nedelcearu in difesa, Segre prende il posto di Henderson e Soleri quello di Mancuso. Panchina per Ranocchia, che alla vigilia sembrava in pole per una maglia da titolare.

Al terzo minuto Verde conclude da fuori su disimpegno errato di Pigliacelli, palla alta ma primo rischio per la difesa rosanero. La squadra di Mignani risponde con un calcio piazzato pericoloso che non trova la deviazione vincente di Soleri in area. Al 9’ altra palla persa in uscita, leggerezza di Di Francesco che consegna la sfera agli avversari, poi ancora Verde prova a giro ma la mira è errata. I rosa provano a costruire ma fanno fatica ad andare per vie centrali, merito della difesa dello Spezia: Soleri prova a legare il gioco, senza però risultati convincenti. Al 16’ Di Serio porta in vantaggio i padroni di casa: erroraccio di Lund che passa il pallone al calciatore avversario che batte con un pallonetto Pigliacelli in uscita. Clamoroso il passaggio sbagliato dello statunitense, leggerezza imperdonabile del terzino. La manovra offensiva rosa è senza ritmo, lenta, prevedibile, inefficace: lo Spezia chiude senza troppa fatica le linee di passaggio. La squadra di Mignani non riesce ad uscire in maniera pulita, la pressione dello Spezia è proficua ma i rosanero commettono troppi errori in fase di impostazione. Al 33’ Elia sfiora il più classico dei gol dell’ex: bomba col destro da fuori, palla che sibila alla sinistra di Pigliacelli. Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio: rosanero impalpabili, incapaci di costruire azioni degne di nota.

La ripresa

La ripresa comincia con gli stessi uomini della prima frazione di gioco. Il Palermo prova ad alzare ritmo e baricentro ma la costruzione del gioco rimane problematica. Al 61’ dentro Ranocchia per Buttaro, i rosanero rimangono con il 3-5-2 con Segre a tutta fascia sulla destra. La squadra di Mignani è piuttosto nervosa, frenesia e insicurezza nel fraseggio non aiutano la costruzione del gioco. Al 79’ ci prova, in azione personale, Di Francesco: la palla esce dallo specchio. Un minuto dopo lo Spezia sfiora il raddoppio, con un bel colpo di testa di Pio Esposito. Mignani cambia, dentro Mancuso ed Henderson per Brunori e Gomes. Il cronometro scorre e i rosanero non riescono ad essere incisivi, la pioggia appesantisce il terreno di gioco del Picco. Mignani si gioca il tutto per tutto, inserendo Chaka Traorè a sei minuti dalla fine per Diakitè. Nel finale non accade nulla, il triplice fischio del direttore di gara certifica l'ennesima debacle stagionale.

Tabellino e pagelle

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet 6; Mateju 6,5, Hristov 6, Nikolaou 6; Elia 6,5, S. Esposito 6,5, Nagy 6, Vignali 5,5; Verde 6,5 (74’ P. Esposito 6,5); Falcinelli 6 (58’ Bandinelli 6), Di Serio 7 (74’ Kouda 6). Allenatore: D’Angelo 6,5.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 5; Diakité 5 (84’ Traorè sv), Lucioni 5, Ceccaroni 5; Buttaro 5 (61’ Ranocchia 5,5), Segre 5,5, Gomes 4,5 (80’ Henderson sv), Di Francesco 5, Lund 4; Soleri 5, Brunori 5 (80’ Mancuso sv). Allenatore: Mignani 5.

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6.

Reti: 16’ Di Serio.

Ammoniti: 29’ S. Esposito, 65’ Vignali, 70’ Ranocchia, 74’ Di Serio, 87’ Mancuso, 90’ Di Francesco, 96’ Henderson.