Un colpo da biliardo di Brunori acciuffa De Rossi: Spal-Palermo finisce 1-1 sotto il diluvio

Un buon Palermo pareggia 1-1 in trasferta contro la Spal: secondo pareggio consecutivo dopo quello di giovedì sera contro il Como, terzo risultato utile consecutivo per la formazione di Corini, che continua a muovere la classifica.

I rosanero hanno disputato un ottimo primo tempo, nonostante siano andati sotto dopo dieci minuti. Non hanno rinunciato a giocare e hanno trovato il pari col solito capitan Brunori. Nella ripresa i ritmi sono calati e la squadra di Corini ha perso qualità nel palleggio dopo l’uscita di Stulac dal campo. E' subentrata, probabilmente, anche la stanchezza delle tre partite nell'arco di una settimana. Poche le occasioni degne di nota nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa hanno impegnato in diverse circostanze Pigliacelli: Spal e Palermo si dividono la posta in palio. Tra le note positive di oggi, sicuramente, il solito gol di Brunori e la maglia da titolare assegnata a Stulac. Lo sloveno ha dato geometria alla manovra, anche se dovrà crescere di condizione nelle prossime settimane. Tra le note stonate, invece, le solite amnesie difensive: nel primo tempo il gol dei padroni di casa nasce su una disattenzione globale che poi ha visto Bettella mancare l'intervento decisivo; nella ripresa alcuni errori in fase di disimpegno hanno alimentato le pericolose ripartenze della squadra di De Rossi.

Poco prima delle formazioni ufficiali arriva la notizia della scomparsa del papà di Nedelcearu: il cordoglio del Palermo con un comunicato ufficiale, il giocatore però è regolarmente in campo. Corini cambia modulo, passando ad un 3-5-2 puro, a farne le spese è Mateju: in difesa giocano Bettella, Nedelcearu appunto, e Marconi che torna titolare dopo un mese. Sulla corsia di destra c’è Valente, a sinistra Sala. In mezzo Stulac in cabina di regia, protetto da Segre e Gomes. In avanti spazio a Brunori e Di Mariano. Sono quasi mille i tifosi rosanero giunti a Ferrara per seguire la squadra in trasferta.

Dopo una fase di studio piuttosto rapida è la Spal a sbloccare il match, dopo dieci minuti di gioco: sugli sviluppi di un angolo, grazie ad una bella girata di Biagio Meccariello, arriva il gol dell’1-0 dei padroni di casa. Bettella in ritardo sulla copertura, il numero 6 della Spal sfrutta il buco centrale, ruba il tempo al difensore rosanero e si fa trovare pronto. Nonostante lo svantaggio, la squadra di Corini continua a manovrare bene il pallone, facendo la partita. La trama dei rosanero appare fluida, grazie alla regia di Stulac: lo sloveno sbaglierà pure qualche pallone ma appare imprescindibile nella costruzione del gioco. Gomes e Segre schermano bene l’impostazione operata dal play, cercando di tamponare in mezzo al campo. Il 3-5-2 di Corini spesso si trasforma in un 3-4-2-1, con Segre e Di Mariano che si muovono sulla trequarti a supporto di Brunori.

Il Palermo è vivo e la Spal soffre le incursioni dalle fasce. Al 31’ arriva l’ottavo gol in campionato del capitano rosanero, che segna in trasferta per la quarta partita di fila: colpo da biliardo su assist di Di Mariano, con un piazzato destro angolatissimo che batte Alfonso. Brunori si conferma un grande bomber e giocatore fondamentale per questa squadra. Il Palermo ha il pallino del gioco in mano, esprime un calcio di qualità; la Spal, invece, si limita a ripartire in contropiede provando a sfruttare i pochi spazi liberi lasciati dai centrocampisti. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1: rosanero puniti da un episodio, per il resto la formazione di Corini ha sviluppato trame offensive interessanti.

Ad inizio ripresa De Rossi è costretto a cambiare il portiere, al suo posto c’è Thiam. Inoltre, fuori Peda e dentro Fiordaliso. La Spal inizia il secondo tempo con maggiore determinazione, il Palermo comincia ad avvertire un po' di stanchezza. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con La Mantia, la palla scheggia la traversa. I rosanero rispondono con una punizione deviata di Stulac, che va fuori di pochissimo. Al 56’ Pigliacelli salva il risultato: intervento prodigioso del portiere rosanero che dice di no a Rabbi, da due passi. Il centrocampo rosanero appare efficace, in mezzo c’è la giusta densità e questo complica la vita alla manovra offensiva della Spal. Al 64’ due cambi per Corini: out Stulac e Di Mariano, dentro Broh e Vido.

I ritmi si abbassano, anche a causa del campo appesantito dal diluvio. Al 75’ Corini si gioca la carta Saric, al posto di Segre. Al 77’ gol annullato per evidente fuorigioco al Palermo: Sala era in posizione di offside, sugli sviluppi del suo tiro in porta aveva segnato Vido, sfruttando l’errore in presa di Thiam. All’81’ altra grande parata di Pigliacelli, sul tiro potente di Celia. Nei minuti restanti non accade più nulla, Di Bello fischia tre volte e le squadre portano a casa un punto a testa.

Tabellino e pagelle

SPAL (3-5-2): Alfonso 5,5 (46’ Thiam 5,5); Peda 5 (46’ Fiordaliso 6), Meccariello 6,5, Dalle Mura 6; Dickmann 6, Murgia 6 (70’ Zanellato 6), Esposito 6,5, Valzania 6, Celia 6; Rabbi 6 (82’ Finotto sv), La Mantia 5,5 (70’ Rauti 6). Allenatore: De Rossi.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 7; Bettella 5,5, Nedelcearu 6,5, Marconi 6,5; Valente 6,5, Segre 6 (75’ Saric 5,5), Stulac 6,5 (64’ Broh 6), Gomes 6, Sala 6,5; Di Mariano 6,5 (64’ Vido 6), Brunori 6,5 (84’ Soleri sv). Allenatore: Corini.

Arbitro: Di Bello (Sezione di Brindisi) 7