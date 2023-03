Dopo 17 anni il Palermo torna in Catalogna: mini ritiro "in famiglia" in casa del Girona

Durante la prossima sosta del campionato di serie B, che si ferma per le qualificazioni europee delle nazionali, il Palermo andrà in ritiro in Spagna, dal 21 al 25 marzo. I rosanero si alleneranno al centro sportivo "La Vinya" ospiti del Girona (che milita in Liga) un altro team della famiglia City Football Group. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Dopo Manchester e Roma, dunque, un'altra occasione per il gruppo rosanero di testare altre strutture di allenamento.

Il Palermo dunque torna in Catalogna, 17 anni dopo quell'Espanyol-Palermo che si giocò il 24 novembre 2005 a Barcellona nei gironi di Europa League e terminato 1-1. Dopo il vantaggio di Mariano Gonzalez, i catalani riuscirono ad acciuffare il pareggio al 91' con il gol di Moises.