Soleri saluta con un commovente post: "Mi sono subito innamorato di Palermo, uno di voi per sempre"

Si è conclusa l'avventura in rosanero di Edoardo Soleri: il giocatore, che andrà allo Spezia, ha salutato la piazza palermitana con post sulla propria pagina Instagram. Un messaggio che non ha nascosto le emozioni del calciatore romano: tre anni in rosanero, 22 gol e un rapporto speciale con la tifoseria.

Sì, perché Soleri ha lasciato il segno nel cuore dei palermitani: i supporters rosanero hanno sempre apprezzato l'impegno e il sacrificio del numero 27.

"Cara Palermo, sono arrivato 3 anni fa e mi sono subito innamorato di te -scrive Soleri -. Siete stati come una vera famiglia per me, mi avete fatto sentire uno di voi fin dal primo momento. Grazie per avermi regalato momenti ed emozioni meravigliose, grazie a tutta la gente con cui ho stretto legami che rimarranno sempre nel cuore. Grazie a tutti i miei compagni, mister, fisioterapisti, magazzinieri e a tutte quelle persone che hanno lavorato con me. E infine grazie per tutto il sostegno che mi avete dato ogni giorno. Porterò ogni momento che ho vissuto con voi dentro il mio cuore - conclude - avrete sempre un tifoso in più. Il vostro Sole".

Le reti di Soleri sono state, spesso, pesanti. Nel cuore dei palermitani rimarrà il suo destro col quale riuscì a rimettere in corsa la squadra nei playoff di serie C contro l'Entella: i rosanero erano sotto di due gol a pochi minuti dalla fine ma la sua conclusione potente accorciò le distanze, prima del pari di Fella in semirovesciata. La rete dell'attaccante romano, di fatto, qualificò alle semifinali la squadra di Baldini, che poi vinse i playoff il 12 giugno 2022 contro il Padova. Lo scorso gennaio Soleri era ad un passo dall'addio ma la sua doppietta contro il Modena mise tutto in discussione e la dirigenza decise così di trattenerlo. Adesso, però, l'addio è ufficiale: quando tornerà al Barbera, sicuramente, riceverà applausi a scena aperta. In Liguria, con lui, un altro rosanero: Peppe Aurelio seguirà il compagno, anche lui ha salutato i tifosi sui social.