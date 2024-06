Giocava nella Fiorentina, ora infuoca internet: Simone Lo Faso approda nella Goa7 League

Simone Lo Faso, ex calciatore del Palermo, approda nella Goa7 League. L’ex rosanero vestirà la maglia dei Red Lock. La GOA7 League è il primo campionato di calcio italiano dove sport e web si incontrano per portare emozione e intrattenimento a un altro livello.

Una competizione a 10 squadre sotto la rigida guida dei General Manager: il Pancio e Homyatol. Dieci presidenti, selezionati tra i profili più folli dal panorama social, dirigono e gestiscono le squadre coinvolte nella Lega.

Ogni squadra è formata da ex calciatori, content creator e calciatoriemergenti selezionati tramite draft.

In telecronaca, conduce la voce unica di Ematoshi. Ogni incontro si sviluppa in 7 contro 7, ma ci sono delle varianti molto interessanti. Durante ogni match, infatti, gli allenatori e i presidenti possono giocarsi diverse carte. Una di queste sono gli shootout, i rigori in movimento che rendono particolarmente spettacolari le azioni.

Lo Faso esordì in A sotto la guida di De Zerbi, poi per lui le esperienze poco fortunate a Firenze e Lecce. Talento notevole, la sua carriera è stat frenata dai gravi infortuni senza spiccare mai davvero il volo che tutti auspicavano.